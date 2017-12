Futsal: Pobjeda nad Dinamom Novom vremenu donosi jesenski naslov

1. HMNL, 10. kolo

Futsal Dinamo je ostvario novu pobjedu u predzadnjem kolu futsal prvenstva Hrvatske kojom se učvrstio na vrhu prvenstvene ljestvice. Momčad Miće Martića slavila je deveti put u nizu, a pobjedom su došli na korak do jesenskog naslova od koji ih dijeli samo jedna utakmica. Modri u idućem kolu gostuju u Makarskoj gdje će tražiti nastavak pobjedničke serije. To isto željet će i domaće Novo vrijeme kojem pobjeda također donosi jesensku titulu. Nema sumnje da će dvorana na GSC-u biti ispunjena do vrha. Igrači Tea Strunje očekuju da će im navijači biti šesti igrač i svojim navijanjem pomoći im da na zimsku stanku otiđu kao vodeći na ljestvici. Makarani su se s teškog gostovanja u Zagrebu vratili s tri vrijedna boda i nemaju namjeru prekinuti pozitivnu seriju. Favorizirani Splićani nisu dopustili da nakon poraza u Makarskoj izgube i drugi dalmatinski derbi zaredom. Pobjedom na vrućem gostovanju na Baldekinu zadržali su nadu da se mogu okititi jesenskog prvaka. Iako je vrijeme darivanja gosti nisu bili darežljivi prema svojim domaćinima. Veliko iznenađenje priredila je Uspinjača pobjedom u Slavonskom Brodu. Momčad Zdravka Mavrovića slavila je na neugodnom gostovanju i tako prekinula negativni niz. Plavi iz Vrgorca na svojem su parketu slavili protiv Alumnusa upisavši tako četvrtu uzastopnu pobjedu. Utakmica u Dubrovniku između Squara i Potpićana nije odigrana jer gosti iz Labina nisu došli u Dubrovnik, ta utakmica trebala bi biti registrirana sa 3:0 bez borbe za domaću momčad.

Zadnje kolo donijet će rasplet kome će pripasti jesenski naslov, a priliku biti prvi imaju Novo vrijeme Apfel kao i Futsal Dinamo, u slučaju neriješenog rezultata u Makarskoj male izglede ima i Split Tommy koji bi morao visokim rezultatom pobijediti Nacional.

Rezultati: Futsal Dinamo – Osijek Kelme 5 : 1, Nacional – Novo vrijeme Apfel 2 : 5, Crnica – Split Tommy 1 : 4, Brod 035 – Uspinjača 1 : 2, Vrgorac – Alumnus 5 : 3, Square – Potpića 98 – nije odigrano

Poredak : Futsal Dinamo 27, Novo vrijeme Apfel 25, Split Tommy 25, Vrgorac 19, Nacional 16, Crnica 12, Brod 035 12, Alumnus 12, Uspinjača 10, Osijek Kelme 9, Sguare 9, Potpićan 98 0

U idućem kolu na rasporedu je veliki derbi. U subotu, 16. prosinca, Novo vrijeme dočekuje Futsal Dinamo.

J. Kovačević/IvoR