Ministar obrane RH Damir Krstičević: Nagrada za najboljeg vojnika nosit će ime bojnika Davora Jovića

Prema odluci ministra obrane i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske Damira Krstičevića nagrada za najspremnijeg vojnika Oružanih snaga nosit će ime po prvom pobjedniku tog natjecanja Davoru Joviću, nedavno preminulom umirovljenom bojniku Hrvatske vojske, pripadniku Četvrte gardijske brigade s kojom je prošao sva ratiša Lijepe naše.

Jović se rodio u Vrgorcu, djetinjstvo je proveo u Dugim Njivama, a najveći dio mladosti u Makarskoj. Radio je u Metalplastici, bio svestrani sportaš, dugogodišnji ragbijaš, a bavio se i borilačkim sportovima. Već početkom Domovinskog rata uključio se u obranu Hrvatske, ni nakon što je bio ranjen dva puta nije odustao od povratka na bojište.

Prije 20 godina Davor Jović je pobijedivši na 76 kilometara dugom maratonu ‘Prvi do Knina prvi do slobode’ proglašen za najboljeg vojnika Oružanih snaga RH. Tada je to natjecanje održano pod visokim pokroviteljstvom predsjednika dr. Frane Tuđmana. Natjecatelji su te godine istrčali stazu dugačku 76 kilometara, a morali su savladati padobranske skokove, gađanje iz automatskog naoružanja, bacanje bombi, voziti kajak po rijeci, penjanje uz litice te spuštanje po konopu, prelazak preko vodenih površina , vojnički kros te gađanje iz samokresa. Svrha ovog natjecanja je pokazivanje široj javnosti vrhunsku spremnost i profesionalizam hrvatskih vojnika.

Osim ovog priznanja Joviću će i Grad Vrgorac odati počast. Sportska dvorana u Vrgorcu će nositi ime Davor Jović.

J. Kovačević/arhiva MP