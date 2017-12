Fotogalerija: Klaun Šarenko ponovo među ‘starim-mladim’ prijateljima, danas i sutra rock koncerti na Kačićevu trgu

Iako se tjedan lošeg vremena nastavlja, program makarskog Božićnog grada ide po svom uobičajenom planu. Tako je za onu najmlađu publiku jučer popodne nastupio stari prijatelj Božićnog grada, splitski Klaun Šarenko koji ni ove godine nije propustio priliku svratiti do naših krajeva. Inače, Šarenko je jedno od iskusnijih imena domaće animatorske scene, odradivši preko 2.000 nastupa u 13 godina karijere i stoga nije nikakvo čudo da je bez problema osvojio naklonost znatiželjne male publike. Večernji program, pak, donio je nastup Zbora umirovljenica Marineta, koje su za inat kiši održale koncert za one koje se nisu dali potjerati lošijim vremenom. Dodajmo i to da će današnji i sutrašnji program na Kačićevu trgu proteći u rock ugođaju – večeras od 19 sati na pozornici Božićnog grada nastupa makarska blues skupina 0+, a u petak u Makarsku dolaze hvaljeni sinjski rockeri M.O.R.T. koji će od 20 sati svojim nastupom zasigurno podići temperaturu u Božićnom gradu.

O.F. / IvoR