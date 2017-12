1 HMNL , 11. kolo: Derbi odluke pod Biokovom, Novo Vrijeme protiv Dinama za jesenski naslov

Večerašnji dvoboj između Novo vrijeme Apfel i Futsal Dinama donijet će odgovor na pitanje kome će pripasti jesenski naslov. Momčad Tea Strunje igra sjajno ove jeseni, dopk se za Dinamo može reći da je najugodnije ovosezonsko iznenađenje. U gradu podno Biokova sučelit će se tako dvije momčadi sa najubojitijim napadom lige, sa domaće strane to su Osredkar, Bajrušović, Eduardo i Andrijašević dok goste predvode Grbeša, Kanjuh, čekol i Prgomet. Uz to Novo vrijeme ima najbolju obranu lige, a obrana modrih primila je tek tri pogotka više. Novo vrijeme i Dinamo su sa pravom na vrhu poretka futsal lige, i pobjednik ovog okršaja bit će jesenski prvak. Kako je Split u sinošnjem dvoboju savladao Nacional sa 5 : 0 Futsal Dinamo nije dovoljan remi za jesenski naslov radi bolje gol razlike Split Tommy-a. Makaranima i minimalna pobjeda donosi prvo mjesto jer oni imaju bolju gol razliku od Splita. Kako u večerašnjem susretu pobjeda donosi naslov nema sumnje da će gledatelji uživati u pravom spektaklu. Domaći imaju problema oko nastupa Kazazića i Andrijaševića, no trener Strunje vjeruje kako će oni većeras zaigrati i pomoći suigračima da dohvate prvo mjesto. Očekuje se da će dvorana na GSC biti ispunjena do vrha, a svojim navijanjem gledatelji bi trebali biti šesti igrač domaće momčadi.Večerašnja utakmica započeti će u 19,15 sati.

Jakov Kovačević