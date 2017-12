Gradsko vijeće: Prihvaćen Proračun za 2018. težak preko 134 milijuna kuna

Pod predsjedavanjem dr. Marka Ožića- Bebeka održana je 21. prosinca peta sjednica Gradskog vijeća. Na kraju sedmosatnog zasjedanja, a na kojem je odrađeno 19 točaka dnevnog reda predsjednik Gradskog vijećai gradonačelnikčestitali su svim vijećnicima i svim građanima Makarske sretan Božić i Novu godinu.

Većinom glasova vijećnici Grada Makarske prihvatili su Proračun težak 134, 489 000 kn za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. Proračun za 2018. je za oko 30 % veći. Za Proračun su glasovali gotovo i svi oporbeni vijećnici. Tek jedan vijećnik Ivan Šimić (Živi zid) je bio suzdržan istaknuvši kako ovaj Proračun nije razvojan. Gradonačelnik Jure Brkan je za Proračun naglasio da je ambiciozan, razvojan te kako očekuje pomake u svim segmentima. “Ova vladajuća garnitura je zacrtala dosta ambiciozan plan i odraditi poslove na koje se godinama čekalo. Istina, bojim se da se sve vremenski neće stići realizirati do kraja u sljedećoj godini, ali su predviđeni u projekcijama za dvije godine poslije”.

Vijećnica HSLS-a Hloverka Novak Srzić predložila je da se Razvojnoj agenciji MARA poveća stavka za 100 tisuća kn. No to nije prošlo iako svi podržavaju rad Razvojne agencije MARA za koju je u proračunu osiguran novac od 250 tisuća kn, a koji je kako je odgovorio gradonačelnik Brkan dostatan za plaće dvije djelatnice. Osim toga naglašeno je kako u ovoj JU trebaju raditi više s poduzetnicima, a za svaki svoj projekt mogu povući i određena sredstva za plaće.

Gradonačelnik je poručio da su određeni prioriteti proračunskih ulaganja u komunalnu infrastrukturu u projekte koje su planirali, a posebice za mlade počevši od vrtića te za razne socijalne potrebe, ali i financiranje udruga naravno koje to budu pravdale projektima.

-Proračun je realan i razvojan, a najbolji dokaz tomu je što ste kao jedinu stavku u raspravi izdvojili 100 000 kn za Razvojnu agenciju MARA, a Proračun je veći od 134 milijuna kn. Budući da je proračun za 30 % već može se reći da je zapravo izvrstan – podcrtao je vijećnik Miro Mucić.

E, da je takvih “uhljeba”

U raspravi o Proračunu iznoseći stav kluba vijećnika SDP-HNS-HSU Sretan Glavičić je spomenuo kako je vijećnica Hloverka Novak Srzić uhljeb HDZ-a, na što ga je odmah podsjetila da je ona takav “uhljeb” koji je osvojio 17,5 % glasova birača pojavivši se prvi put na gradskim izborima. – Kamo sreće da je SDP u prošle četiri godine imao takve uhljebe, tada bi zasigurno u gradu polučili puno bolje rezultate – ustvrdila je.

Nova dokumentacija za bržu gradnju kuće Sunca

Na upit vijećnika Marka Raosa što se planiranim sredstvima namjerava učiniti na rješavanju gradnje toliko potrebne kuće za osobe s posebnim potrebama (Sunce) dogradonačelnik Dražen Nemčić je odgovorio kako se kreće u izradu nove dokumentacije za gradnju prve faze kuće Sunca.

Po našem mišljenju idejni projekt, zapravo lokacijska dozvola, je predimenzionirana. Ova Gradska uprava je za početak izdvojila 150 tisuća kn za izradu tehničke dokumentacije. Krenut ćemo u siječnju s izradom idejnog projekta prema naputcima gospođe Olivije Prodan Ravlić koja nam je dala smjernice za prvu fazu, za ono što im je nužno, a što bi gradili čak sljedeće godine tako da bi krenuli u izradu idejnog rješenja i došli do nekog troškovnika. Ako se pokaže da možemo u sljedećoj godini, odradit ćemo sljedeće godine. Naša ideja je da to bude prostor od 1000 m2, a prvi dio do 200 m2, sve kako bi zadovoljili osnovne prostorne potrebe. Dakle, odmah u siječnju radimo novo idejno rješenje, novu lokacijsku dozvolu i 2019. bi mogli početi gradnju.

Polazište žičare iz zone “Platno”

Usvojena je Odluka o Izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “sportsko-rekreativne zone Platno” i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske.

Prema usvojenim odlukama kako je istaknuto u raspravi vijećnika i pojašnjenju ove izmjene se rade kako bi se omogućio produžetak trase s aktualne lokacije Zagon za žičaru i to za 700 metara. Naime, kao što je poznato prema postojećoj dokumentaciji polazište žičare za Biokovo, koja je bez dvojbe projekt od silne važnosti ne samo za Makarsku i okolicu već i puno šire, bio je na Zagonu. Sada je kao prihvatljivija varijanta prihvaćeno da se sa Zagona spusti trasa 700 metara na prostor jednog od četiri planirana igrališta. Ovo rješenje ocijenjeno je kao puno prihvatljivije, isplativije i brže za realiziranje projekta. Većina vijećnika je prihvatila ove odluke dok su vijećnici Siniša Srzić i Ivan Šimić bili protiv.

Imenovana četiri odbora

Na ovom zasjedanju vijećnici su imenovali još četiri odbora, a na prijedlog vijećnice Jagode Martić predsjednik Gradskog vijeća dr. Marko Ožić- Bebek je kazao da će na sljedećoj sjednici biti imenovan i odbor za ravnopravnost spolova.

Odbor za strateški razvoj i kapitalne investicije (Marija Lelas, predsjednica, članovi Hloverka Novak Srzić, Jurica Dobrinić, Radovan Ivičević i Siniša Srzić)

Odbor za prostorno uređenje (Marko Raos, predsjednik, članovi Danijela Primorac, Ljubomir Urlić, Ivica Baletić i Ivan Šimić)

Odbor za sport i obrazovanje (Miro Mucić, predsjednik, članovi Marko Ožić -Bebek, Marija Židić, Sretan Glavičić i Katarina Birgmajer)

Odbor za javni red i mir (Marko Ožić Bebek, predsjednik, članovi Neven Vranješ, Goran Grgić, Gordana Muhtić i Čedo Crljen)

Prihvaćena izvješća o radu gradskih ustanova za 2016.

Ovom prigodom usvojeno je Izvješće o radu Dječjeg vrtića Biokovsko zvonce Makarska za predagošku godinu 2015./ 2016. i Financijsko izvješće za 2016. – Ova izvješća se odnose na razdoblje dok nisam bila ravnateljica – kazala je ravnateljica Anela Židić. Vijećnica Gordana Muhtić je podsjetila da se u izvješću vidi kako je DV Biokovsko zvonce dobro radio i pozitivno poslovao, te zaželjela da se tako i nastavi.

Jednoglasno je prihvaćeno i Godišnje izvješća Gradskog muzeja Makarska koje je podnio ravnatelj Marinko Tomasović. Vijećnici su pohvalili rad Gradskog muzeja, osobito zalaganje ravnatelja Tomasovića i projekt na Sv. Petru.

Godišnje izvješće o radu Gradske knjižnice Makarska za 2016, koje je podnijela ravnateljica Ana Duvnjak, također je jednoglasno prihvaćeno kao i Izvješće o radu i Godišnje financijsko izvješće Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska za 2016. koje je podnio ravnatelj Joško Kosović.

Usvojen je i Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Stjepana Ivičevića.

Janja Glučina / IvoR