Božićnica za umirovljenike: Grad uveo dodatni rok za preuzimanje poklon- bona

Kako je objavljeno na službenim gradskim stranicama, Grad Makarska obavještava umirovljenike koji su propustili preuzeti poklon bon u razdoblju od 12. do 20. prosinca, da to mogu obaviti i u srijedu 27. prosinca od 9 do 11 sati, u prostorijama Matice umirovljenika na Marineti. Radi se o poklon-bonovima u vrijednosti od 200 kuna; a koje mogu dobiti svi umirovljenici s prebivalištem na području grada čiji ukupni iznos mirovina ne prelazi 3500 kuna.

O.F.