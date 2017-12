Crveni križ: Akcija dobrovoljnog darivanja krvi na Zelenki privukla 25 darivatelja

Makarski ogranak Crvenog križa nastavlja s akcijama dobrovoljnog darivanja krvi, a pretposljednja u kalendarskoj godini održana je prije nekolik odana na Zelenki. Akciji se odazvalo 25 darivatelja – Slobodan Antonini, Hrvoje Bagarić, Maja Biočić, Dubravka Fistonić, Mario Krsnik, Ivan Livajić, Josip Matković, Ante Mravičić, Marijo Nogalo, Ana Okmažić, Mario Pavlinović, Zvonimir Prgomet, Ivica Ravlić, Jure Ravlić, Dražana Roso, Željan Tamburović, Srećko Turić, Mario Vela, Dušan Šapit, Marijo Šapit, Milan Šapit, Mateo Šošić, Mario Žulj, Ivica Čaljkušić i Petar Čaljkušić. Crveni križ zahvaljuje darivateljima na odazivu, te najavljuje posljednju ovogodišnju akciju koja će se održati 27.prosinca.

O.F.

Akcija za pomoć djeci Baranje traje sve do petka 29.prosinca

Vezano za akciju „Djeca djeci“ kojom se prikuplja pomoć za djecu Baranje, dodajmo da su se proteklih dana u akciju uključila i dva razreda OŠ Stjepana Ivičevića uz njihove razrednice Mirjanu Šarić te Ružicu Čović. Kako obavještavaju iz Crvenog križa, akcija “Djeca djeci” u Božićnom gradu traje do Božića, no donacije se mogu ostaviti sve do 29.prosinca (petak) do 12 sati u uredu Crvenog križa.