Makarski Crveni križ: Žene zainteresirane za zapošljavanje kao potpora starijim osobama u njihovim kućanstvima javite se do 15. siječnja

Gradsko društvo Crvenog križa Makarska u fazi je pripreme prijave projekta sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi“ – program zapošljavanja žena, financiranog iz Europskog socijalnog fonda. S ciljem pripreme projektne prijave na predmetni poziv, raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu „Zaželi“ –program zapošljavanja žena.

Programom se financiraju žene koje će pružiti potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima (dostava namirnica, priprema obroka, čišćenje domova, briga o higijeni, pomoć pri svlačenju i oblačenju, pomoć u socijalnoj integraciji).

Ciljane skupine Poziva su: – nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a – s područja na kojem djeluje Gradsko društvo Crvenog križa Makarska (grad Makarska te općine Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora i Gradac) – najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje, dodatno: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, liječene ovisnice.

Vrijeme trajanja programa je 24 mjeseca, a plaća i putni troškovi za korisnice su osigurani projektom.

Sve zainteresirane žene, molimo da se jave u prostorije Gradskog društva Crvenog križa Makarska na adresi Kačićev trg 11, do 15. siječnja 2018. od 8 do 12, ili na mail: ckmakarska@gmail.com. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 612-258 u vremenu od 8 do 12 sati, stoji u Javnom pozivu koji potpisuje Gloryan Grabner, ravnatelj Crvenog križa Makarska.

J.G.