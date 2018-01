Udruga ‘Sanus’ 15 godina u Makarskoj: Izložbom i prigodnim programom završili zimski odmor

Djeca i roditelji iz Udruge “Sanus” na kraju svojega zimskog odmora, a tradicionalno ga već 15 godina provode u Makarskoj, upriličili su sinoć u hotelu Biokovo, gdje su smješteni, prigodnu izložbu i zanimljiv program. Ovom prigodom djecu i roditelje Sanusa koji su od trećeg siječnja u našem gradu gdje provode rehabilitacijski odmor pozdravio je gradonačelnikzaželjevši im puno zdravlja i sreće u životu koji je pred njima. Čestitao im je na hrabrosti kojom savladavaju najveće životne prepreke i obećao uvijek dobro gostoprimstvo i potporu Grada Makarske u radu njihove Udruge. Razgovarao je s djecom Sanusa i odgovarao na njihova pitanja. U ime Udruge, gradu domaćinu, osobito osoblju hotela Biokovo, makarskim vatrogascima i Policijskoj postaji Makarska koju rado posjete za boravka u gradu pod Biokovom, te stručnom timu koji je njihov boravak učinio ljepšim; psihologinji, koja je vodila likovnu radionicu, doktoricii predstavnicima roditelja, zahvalila jepredsjednica Udruge “Sanus”. Vrlo emotivno ona i djeca Sanusa govore o odlasku iz Makarske. Izrazili su to sinoć osobno i svojim izloženim crtežima, stihovima i pjesmama nastalim upravo ovdje.

Gradonačelniku Juri Brkanu, diplomu za prijateljstvo i dugogodišnju suradnju s Gradom Makarskom i pismo puno zahvalnosti na lijepom odmoru punom dojmova uručila je najmalađa od njih osvojivši srca svih nazočnih. Sedmogodišnja Lara uručila je u znak zahvalnosti Udruge diplomu za humanost i potporu snimatelju Željku Pašaliću, portalu “Makarsko primorje”, i tjedniku “Makarska kronika”. Grad Makarska počastio ih je prigodnim darovima, voćem i slatkišima. Sanus okuplja djecu iz cijele Hrvatske. Ove godine njih dvadesetak, za desetak manje nego inače zbog raznih prehlada, dane odmora proveli su u druženju i kreativnom radu. O tome su na izložbi svjedočili njihovi brojni crteži i stihovi izloženi u dvorani hotela Biokovo, gdje su u prigodnom programu pjevali i pokazali i gimnastičke sposobnosti. Na početku programa i pozdravnih riječi pročitano je i pozdravno pismo potpore ministra zdravlja Milana Kujundžića.

Božena Anić, predsjednica Udruge “Sanus” osnovane još 1990. na inicijativu roditelja djece oboljele od malignih bolesti, kao i medicinskog osoblja Hemato-onkološkog odjela KBC Split, koja okuplja obitelji iz cijele Hrvatske svojim je zalaganjem do danas uspjela ne samo skrenuti pažnju javnosti, nego i realizirati bitne projekte.

Posebno se zahvalila Makarskoj na 15 -godišnjoj gostoljubivosti i istaknula da se nada kako će dogodine Sanus s Gradom Makarskom potpisati povelju prijateljstva. Ovom prigodom govorila je kako nisu uspjeli, unatoč višegodišnjem nastojanju, izgraditi jedan kamp u Krasnom, Ličko- senjskoj županiji. “Od samih početaka nastojimo realizirati ovaj projekt, ali od mnogih obećanja nije bilo ništa. No i dalje se nadamo da će naše resorno ministarstvo uz potporu cijele zajednice iznaći rješenje i ako ne možemo graditi centar, onda nam omogućiti uređenje nekog napuštenog objekta u državnom vlasništvu koji bi našoj djeci bio stalna i sigurna luka za njihov komotan odmor. Poptporu u rješavanju toga problema očekujemo od svih kako bi tu svoju želju ostvarili. Jer, bez obzira što se u Makarskoj i Fužinama, gdje kampiramo ljeti, osjećamo kao doma u obitelji ipak su to hoteli gdje su i drugi gosti pa dječje veselje često moramo sputavati. A to svakako ne bi trebalo, jer njihovo veselje treba se čuti do neba. Oni su heroji jer su svladali teške maligne bolesti. Nadam se da će nam uz pomoć sv. Ante koji je naš zaštitnik svi problemi biti riješeni – istaknula je Anić.

I ovaj put djeca Sanusa iz Makarske odlaze puna dojmova, a kako su sinoć potvrdili najviše će pamtiti, s odmora u Makarskoj, posjet vatrogascima i policiji, zatim”vrabac” koji su organizirali i dakako susreti, druženja, šetnje rivom… Nakon zajedničkog fotografiranja pozdravili su se riječima: “Nadamo se da smo i dogodine u vašem gradu!”

Janja Glučina / IvoR