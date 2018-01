SDP Makarske s novinarima: Nema niti laboratoriija ni koncesije, potrebne su zakonske izmjene

-Želimo potaknuti vlast i njihove suradnike s koalicijskim partnerom da ispune dano obećanje rješenja problema laboratorija i postupka odvajanja Doma zdravlja od Županijskog, te apelirati na čelne ljude Grada Makarske da se uhvate u koštac s rješavanjem također velikog problema zbrinjavanja otpada i rješavanja projekta Reciklažnog dvorišta. Rješavanje ovih problema obećano nam je, a sada je jasno da smo prevareni“, kazao je, predsjednik makarskog SDP-a na konferenciji za novinare održanoj danas. O ovim temama govorili su i Jagoda Martić,predsjednica Foruma žena SDP-a, Igor Batošić, županijski vijećnik i Gordana Muhtić, potpredsjednica stranke.

Čelnici SDP-a zamijeraju aktualnoj vlasti i koalicijskim partnerima što su nakon izbora ušutjeli u rješavanju problema laboratorija. Naglasili su kako se Odbor za zdravstvo još nije niti sastao.

„Zbog upornog ignoriranja potreba građana Makarske i Makarskog primorja od strane Županije i svih koji bi trebali skrbiti o kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti smatramo kako je jedini način da po tom pitanju Grad riješi problem, da bude osnivač i vlasnik Doma zdravlja. A to je moguće riješiti ako postoji politička volja i to na način izmjene članka Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Tom bi se izmjenom omogućilo gradovima da budu osnivači domova zdravlja, ako to žele. Na tu temu smo dogovorili s našim zastupnicima u Saboru da pokrenu inicijativu za izmjene Zakona u zdravstvenoj zaštiti. Koliko će iz pozicije oporbe u tome uspjeti ne znamo, ali vjerujemo da će im se u tom traženju pridružiti saborska zastupnica s ovog područja i lobirati kod vladajućih, jer Dom zdravlja nije problem samo Makarske već njemu gravitiraju sve općine Makarskog primorja i šire. Zato je važno da se o tom problemu razgovara u najvišem zakonodavnom tijelu, naglasila je Jagoda Martić.

Županijski vijećnik Igor Batošić je kazao kako su građani Makarskog primorja uskraćeni u nivou zdravstvene zaštite u odnosu na onu prije 40 godina. -Od kada je sagrađen doprinosom građana Makarskog primorja danas smo spali da moramo za svaku zdravstvenu uslugu ići u Split. Trebali bi se stidjeti svi koji su do sada sudjelovali u procesima razgradnje doma zdravlja u gradu Makarska.To nije političko već egzistencijalno pitanje za sve građane Makarskog primorja i oko toga se ne bi trebalo raspravljati već prioritetno probleme rješavati. Kao županijski vijećnik mogu reći da pitanje doma zdravlja do danas nije stavljeno na Dnevni red Skupštine, kazao je Batošić.

Gordana Muhtić je govorila na temu reciklažnog dvorišta kazavši kako je to neposredni povod za ovu tiskovnu. „U tijeku je Savjetovanje s javnošću vezano za Plan gospodarenja otpadom grada Makarske za razdoblje od 2017.-2020. Savjetovanje je otvoreno do 21. siječnja. Mi u stranci smo iščitali ovaj Plan i konstatirali da nema nikakvih detaljnih podataka; niti o lokaciji tog dvorišta, cijeni gradnje, dinamici izvođenja radova. Ne znamo ni hoće li se graditi na gradskom ili privatnom zemljištu, naglasila je Muhtić.

J.Glučina/ IvoR