Borci zagrebačkog taekwondo i boks saveza na pripremama u Makarskoj

Borci zagrebačkog boks i taekwondo saveza doputovali su u Makarsku na pripreme za nadolazeću sezonu. Do petka 19. siječnja trenirat će u dvorani na Gradskom sportskom centru, a smješteni su u hotelu Osejava. Naše čitatelje ukratko ćemo upoznati sa karekteristikama ovih borilačkih sportova. Taekwondo je korejska borilačka vještina nastala 40-ih godina prošlog stoljeća spajanjem različitih vještina koje su se vježbale u to vrijeme. Njezino ime dolazi iz riječi udari nogom-udari rukom. Taekwondo je udaračka vještina koju odlikuje atraktivna nožna tehnika i brzina. a danas se smatra za jedan od najpopularnijih vještina i sportova, a broj vježbača u svijetu procjenjuje se na više od 100 milijuna. Taekwondo se prvi put pojavljuje kao demonstracijski sport na olimpijskim igrama u Seulu 1988., te ponovo u Barceloni 1992. godine. Od Sydneyja je punopravni dio olimpijskih igara. Taekwondo se u Hrvatskoj prvi put pojavljuje u Rijeci 1961. godine.Iako boks djeluje pomalo nasilno i grubo, zapravo se radi o plemenitoj vještini gdje je vrlo bitna mentalna snaga i koncentracija jer za vrijeme borbe treba stalno razmišljati o protivniku i načinu izbjegavanja ozljeda i pri tom se znati pravilno kretati po ringu te ispravno disati. Ako uzmemo u obzir borbu šakama koje su predhodile modernom boksu može se reći da je boks jedna od najstarijih sportskih vještina u svijetu. Ranije je bio rezerviran isključivo za muškarce , a u najnovije vrijeme boksom se bave i žene. Uz boks će te u vrlo kratkom vremenu poboljšati svoje fizičko i mentalno zdravlje, samopouzdanje i riješiti se negativne energije i nakupljenog stresa. Boks je i najtrofejniji hrvatski sport, olimpijske, svjetske i europske titule osvajali su Beneš, Škaro, Josipović Drviš te najbolji hrvatski sportaš prošlog stoljeća Mate Parlov koji je bio olimpijski, svjetski i europski prvak. Uz to je osvojio i naslov europskog te svjetskog prvaka u profesionalnom boksu.

J.K.