Lanternin ‘Rastimo uz pokret’: Sportske aktivnosti subotom od 27. siječnja u OŠ Stjepana Ivičevića

Savjetovalište Lanterna nastavlja s provođenjem sportskih aktivnosti za učenike od 1. do 4. r. OŠ. Aktivnosti počinju u subotu, 27.1. i održavat će se svake subote od 12 do 14 u OŠ Stjepana Ivičevića. Za učenike 1. i 2. razreda od 12 do 13, a za učenike 3. i 4. razreda od 13 do 14 Treneri su nastavnici TZK-a Mario Marinović i Toni Kovačević.

-Savjetovalište Lanterna je započelo s projektom Rastimo uz pokret 2013. god. i do sada je kroz projektne aktivnosti prošlo oko 400 učenika. Osnovni cilj projekta jest što većem broju djece pružiti priliku bavljenja rekreativnim i redovitim sportskim sadržajima u svrhu unaprjeđenja i promicanja zdravlja, posebno djeci sa zdravstvenim teškoćama, teškoćama u području motorike, socijalizacije i onima koji se ne bave nikakvim sportom, ističe Ivona Vučić, voditeljica projekta.

Ovakve vrste aktivnosti kod djece potiču razvitak samopouzdanja i pozitivnu sliku o sebi, uče se kontrolirati emocije, uče se timskom radu. Kroz timski rad uče kako poštivati druge, kako uspjeti zajedno s njima, stvaraju nova prijateljstva i šire svoj društveni krug, što je jedan od preduvjeta za uspješnu socijalizaciju.

Projekt Rastimo uz pokret Savjetovalište Lanterna provodi već petu godinu uz podršku Grada Makarske.

Savjetovalište Lanterna poziva djecu da se uključe u aktivnosti u što većem broju, a roditelje, nastavnike i ostale građane da podrže ovaj oblik Lanterninih rekreativnih aktivnosti.

J.M./arhiva MP