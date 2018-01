U četvrtak u Galeriji Gojak: Otvaranje prodajne izložbe ‘Katriga’, autorice Ane Gaće

iakon kraće zimske pauze Gradska galerija Antuna Gojaka vraća se svojim izložbenim aktivnostima, pa nas tako u četvrtak 25. siječnja čeka i prva izložba u 2018. godini – autorica je Ana Gaće, a projekt koji će predstaviti nosi naziv Katriga. U pitanju je izložba obnovljenih, unikatnih stolica, fotelja, lustera i sličnog, koja će ovog puta biti prodajnog karaktera, a dio prihoda biti će doniran makarskom Atletskom klubu Sv. Marko. Otvorenje izložbe je u 19 sati, a svi zainteresirani moći će je pogledati zaključno do 8. veljače, svakim radnim danom od 9 do 12 i od 17 do 19 sati, te subotom od 9 do 12 sati.

O.F.