GCOM: Dio Dugiša bez vode, a Kraj u Tučepima bez struje

U utorak, 23. siječnja od 8 do 14 sati u Makarskoj, u Ulici Stjepana Ivičevića od kućnog broja 40 do križanja s magistralom, uključivo i Promet i Makarski komunalac, zbog radova na vodoopskrbnoj mreži, doći će do obustave u opskrbi pitkom vodom. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, radovi se odgađaju za idući dan.

U Tučepima, predio Kraj (područje osnovne škole i općine) i Podstup, 23. siječnja od 12 do 15 sati zbog radova u TS “Uljara”, bez opskrbe električnom energijom.

MP