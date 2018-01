Mali balun: Gornja Vala preuzela vrh tablice

Nastavljeno prvenstvo 1. lige i Lige veterana

Nakon zimske stanke nastavljeno je prvenstvo makarskih malonogometnih liga. U 1. je ligi nakon desetog kola došlo do promjene na vrhu tablice. Momčad All ina je pomalo neočekivano protiv pojačane Balature odigrala samo 2:2, njihov kiks iskoristila je Gornja Vala i uvjerljivom pobjedom nad CB Monacom došla do vodećeg mjesta. U derbiju začelja Baška Voda i Mali Plamen susret su završili bez pobjednika, tako je i dalje Mali Plamen bez pobjede u ovom prvenstvu. Kingtrade i DPH Torcida MR isto su remizirali, Brela su s uvjerljivih 6:3 slavili protiv Velikog Brda. U idućem kolu na rasporedu su dva derbija. U borbi za prvo mjesto sastat će se sastavi Gornje Vale i All ina dok će derbi začelja odigrati sastavi Baške Vode i Balature.

Rezultati 10. kola: All in – Balatura 2 : 2, Gornja Vala – CB Monaco 5 : 0, Baška Voda – Mali Plamen 3 : 3, Kingtrade – DPH Torcida MR 3 : 3, Brela – Veliko Brdo 6:3

Poredak: Gornja Vala 25, All in 24, CB Monaco 18, DPH Torcida MR 17, Brela 15, Kingtrade 10, Veliko Brdo 9, Baška Voda 6, Balatura 6, Mali Plamen 5

Strijelci:

12 – Ante Sokol (DPH Torcida MR)

11 – Luka Bekavac (Brela)

10 – Toni Divić (Gornja Vala)

Iduće kolo igra se u ponedjeljak 29. siječnja, sastaju se:

Mali Plamen – Kingtrade

DPH Torcida MR – Veliko Brdo

Brela – CB Monaco

Gornja Vala – All in

Baška Voda – Balatura

Liga veterana

Rezultati:

Tučepi United – Zagora 8 : 2

Veselko – Kingtrade 3 : 2

Poredak: Tučepi U 18, Zagora 11, GO Lučić 9, Kingtrade 7, Veselko 6

Strijelci:

13 – Oliver Jurišić (Tučepi U),

11 – Saša Zvizdić (DPH Torcida MR)

10 – Stipe Šulenta (Veselko)

Iduće kolo igra se u nedjelju 28. siječnja, sastaju se:

Veselko – Zagora

GO Lučić – Kingtrade

J. Kovačević / IvoR