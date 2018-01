Bez vode 30. siječnja: Dio Dugiša, Kuk, oko Konzuma u Velikom Brdu

Od 12 do 13 sati 30. siječnja u Makarskoj, u Ulici Stjepana Ivičevića,od kružnog toka kod groblja do Komunalnog pogona na Dugišu, zbog radova na vodoopskrbnoj mreži, doći će do obustave u opskrbi pitkom vodom.

Zbog neodgodivih radova na vodoopskrbnom sustavu 30. siječnja od 9 do 13 sati će doći do prekida u opskrbi pitkom vodom u Makarskoj, na predjelu Kuk, u Trgovačkom centru “Pevec” – Veliko Brdo i trgovini Konzum – Veliko Brdo. U slučaju vremenskih nepogoda radovi se odgađaju za slijedeći dan.

MP