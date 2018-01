Gradsko vijeće Grada Makarske: Jednoglasno usvojena Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Na šestoj sjednici Gradskog vijeća grada Makarske pod predsjedanjemdanas je na šestosatnom zasjedanju usvojena Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Upravo je konac siječnja bio krajni rok da Grad Makarska donese takvu odluku, podsjetio je u uvodnom obrazloženju Matko Lovreta, pročelnik Odjela za komunalne djelatnosti. Više pojašnjenja o tome što nova odluka donosi, kako će se otpad odlagati i prikupljati, pojasnila je u ime izrađivača, Koviljka Ašić iz tvrke Eko Adria. Istaknula je kako treba dosta poraditi na edukaciji građana. Predsjednik Gradskog vijeća dr. Marko Ožić Bebek je naglasio kako gosti Makarsku smatraju jednim od čišćih gradova te da će ova odluka tome pridonijeti. – Jasno je da takve velike promjene uvijek izazivaju otpor. Ova nova odluka o recikliranju otpada bit će lakše prihvaćena u ustanovama i privrednim subjektima, ali građane treba educirati i informirati da je to i u njihovom interesu i u interesu cijelog grada – istaknuo je predsjednik Ožić Bebek. Na upit vijećnika Siniše Srzića, direktor Makarskog komunalca Čedo Crljen je odgovorio kako Makarska ima bazu podataka na temelju koje može vršiti naplatu. Vijećniku Miru Muciću na upit hoće li poskupiti usluge prikupljanja otpada za građane, odgovorio da će odluka na početku rezultirati nekim manjim povećanjem cijena. Donesena je i nova Odluka o komunalnom redu koja je uglavnom promijenjena s obzirom na usklađenost s ovom naprijed usvojenom Odlukom kako je pojasnio pročelnik Lovreta.

Na ovoj sjednici Gradskog vijeća usvojena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Zelenka 2.Tonči Vuković, voditelj Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja je pojasnio kako se prilikom analize svih elemenata UPU-a osobito, sagledavajući važeća prometna rješenja, a zbog sličnih problema koji se javljaju kod tekuće provedbe prometnice dijela starog Velobrdskog puta, u ovu odluku ugrađuju izmjene kojima će se omogućiti blage korekcije prometnica iz obuhvata, sve kako bi otkup zemljišta za gradnju prometnica bio lakši.

Usvojili su vijećnici i Odluku o suglasnosti za otkup zemljišta u trasi prometnice Ulice Europske zajednice s jugoistočnim odvojkom iste.Vijećnici grada Makarske usvojili su i Odluku o izmjeni Odluke o suglasnosti za otkup zemljišta za parking kod dvorane GSC -a Makarska. Zašto se mijenja odluka pojasnili su Tonči Vuković i Sonja Duka, savjetnica za održavanje komunalne infrastrukture i pripremu građenja u Odjelu za komunalnu djelatnost. Istaknuto je da je ranije napravljena greška prema investitoru „Dugiš“ d.o.o. i obračunat mu je veći komunalni doprinos, te da se ona ovom Odlukom ispravlja i prema novom, izmijenjenom Rješenju o komunalnom doprinosu, obveza Dugiš -u d.o.o. je smanjena. Utvrđen je konačni iznos koji je za oko 1, 4 milijuna kn umanjen i sada iznosi 10.206.833,95 kn.

Sukladno zakonskim propisima usvojena je i Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama iz Proračuna Grada u 2018. Predstojnica Ureda gradonačelnika Lara Rakušić Ivanković obrazložila je donošenje odluke Gradskog vijeća, a vijećnica Jagoda Martić je podsjetila kako to nije nikakva iznimka u Makarskoj, već odluka sukladna zakonskim propisima RH u kojoj je kako je podsjetila predviđeno 10 posto sredstava za žene vijećnice, a kako bi se i tako stimulirale za veći angažman u politici.

Vijećnici grada Makarske donijeli su Odluku o raspuštanju Savjeta mladih. Rečeno je kako je sama predsjednica tog Savjeta Gloria Matić podnijela zahtjev za raspuštanje bez obrazloženja je li to samo njezin stav ili i drugi članovi to žele. Što se tiče prostora, koji su koristili, gradonačelnik Jure Brkan je kazao on nije dan njima, već Udruzi „Ruke za bolju Makarsku“ koji su oni koristili. Vijećnica Gordana Muhtić je ocijenila kako je ovo najtužnija odluka na današnjoj sjednici. Istodobno podsjetila je kako je današnja oporba dok je bila na vlasti osigurala im potporu u radu i sve im dala što je Grad mogao te da bi trebalo svakako nastaviti s pokušajem osnivanja novog Savjeta.

Gradonačelnik Jure Brkan je dodao kako im je i aktualna vlast osigurala sve isto kao i prethodna i 60.000 kn iz proračuna, ali ako oni neće raditi, sredstva se mogu uložiti u sport. Osnivanje novog Savjeta mogu samo mladi sami inicirati i kad oni to učine, Grad će ih podržati. Vijećnica Hloverka Novak Srzić je dodala kako je ovo zapravo nije tužna,već radosna odluka da se raspušta Savjet koji ne radi i to ne želi. Zatražila je također da sve udruge koje koriste gradske prostore podnesu izvješća o svojem radu.

Na šestoj sjednici Gradskog vijeća nakon obrazloženuja Marka Raosa, predsjednika Odbora za statutarna pitanja, jednoglasno je usvojena i Odluka o pristupanju promjeni Statuta Grada Makarske.

J.Glučina / IvoR