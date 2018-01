Rekonstrukcija u Šibenskoj vrijedna oko milijun kuna: U suradnji s Mjesnim odborom dogovorena i sadnja 30 stabala

Na Zelenki su zahuktali radovi rekunstrukcije i uređenja ulica. Radi se više projekata. Trenutno na Zelenki se izvode radovi u Šibenskoj ulici, ulici između Šibenske i Splitske te u spojnoj ulici između Šibenske i Splitske, kazao je dogradonačelnikna aktualnom satu Gradskog vijeća, odgovarajući na upit vijećnika. Odgovorio je kako je ukupna vrijednosti navedenih radova gotovo milijun kuna. „Ne radi se tek uređenje ili samo asfaltiranje ulica već se izvode radovi na kompletnoj rekonstrukciji komunalne infrastrukture u tim ulicama zato i je velika vrijednost radova. U suradnji s Mjesnim odborom Ratac Zelenka čiji bi rad pohvalio, uspjeli smo dogovoriti tridesetak pozicija gdje bi uz prometnicu zasadili 30- ak stabala.

-Drugi projekt koji se sprema vezano za uređenje ulica na Zelenki je veliki zahvat na velikoj prometnici od zgrade POS-a do Zadarske ulice. Radi se o 350 do 400 metara. Napravili smo projekt i provjerili zemljišno knjižno stanje i tu mijenjamo praksu vodeći se načelom jednakosti za sve građane jer smo s obje strane prometnice planirali jednako proširenje. Tako su svi građani u istom položaju i bit će pozvani u sljedećih petnaestak dana na uvid, da se dogovorimo za otkup toga zemljišta. To je velika investicija – dodao je dogradonačelnik Vranješ.

J.Glučina /IvoR