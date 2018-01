Iz GCOM obavještavaju da će u četvrtak 1.veljače, od 8:30 sati pa do 11 sati, zbog radova na vodoopskrbnoj mreži, doći do obustave opskrbe pitkom vodom u ulici fra Filipa Grabovca i na dijelu Lištuna. U slučaju lošeg vremena, navode iz GCOM, radovi će biti odgođeni do drugog datuma.

O.F.