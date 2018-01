Građani Makarske nezadovoljni zdravstvenom zaštitom: Gradonačelnik pisao ministru Kujundžiću, traže se bolji standardi

Pitanje zdravstvene zaštite građana Makarske aktualizirano je i na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća. Vijećnikpitao je gradonačelnika za komentar na izjavu ministra zdravlja dro gradnji bolnice u Zagvozdu, odnosno udaljenosti Makarske od Splita 30 minuta. Naglasio je kako je kvaliteta zdravstvene zaštite u Makarskoj dostigla najnižu razinu.

Gradonačelnik Jure Brkan je odgovorio da nema ništa protiv bolnice u Zagvozdu, niti mu ona smeta. „ Ali, želim da grad Makarska ima bolji standard zdravstvene skrbi nego sada i da bude najbolja. Za to nam ne ide u prilog puno stvari. Zašto je tako nije ni moja krivnja, ni ministra Kujundžića. Kvaliteta zdravstvene zaštite u Makarskoj dugi niz godina opada. Želimo za Makarsku najbolje. Što se tiče izjave o udaljenosti Makarske kazao je da se ne može od Makarske do Splita za pola sata, ali može do Imotskog. Makarska ima Dom zdravlja, zgradu u koju se u posljednje vrijeme dosta ulaže, ali kao u cijeloj Hrvatskoj kadrovi su problem. Zdravstvena zaštita se sistemski zanemarivala. Mi se trudimo. Uputio sam dopis ministru Kujundžiću”, odgovorio je gradonačelnik Jure Brkan. U dopisu ministru Kujundžiću gradonačelnik Brkan je naveo kako je sistemski zanemarivan rad Doma zdravlja u Makarskoj kroz protekle godine, te je naveo što Makarskoj treba.

„S obzirom da građani grada Makarske dobro znaju koliko sam se angažirala za povratak laboratorija u Makarsku i Dom zdravlja. Bilo je dosta dezinformacija za ponašanje grada Makarske vezano za Dom zdravlja u Makarskoj”, podsjetila je vijećnica Hloverka Novak Srzić, i dodala:- Potpuno podržavam stav gradonačelnika Brkana koji je ministru Kujundžiću u dopisu, među ostalim napisao:

„Podizanje zdravstvene zaštite jedan je od naših glavnih zadataka jer kao odgovorni političari to dugujemo našim građanima. Ne želimo je se odreći u 21. stoljeću, već barem zadržati nivo zdravstvene zaštite koji su naši građani imali prije 30 godina i da Makarska na zadovoljstvo svih njezinih stanovnika, stanovnika općina koji joj gravitiraju i turista dalje razvijamo kao grad i turističku destinaciju u kojoj će svi naši gosti moći zadovoljiti sve svoje potrebe“, naglasila je vijećnica Novak Srzić.

Dolazi magistrica medicinske biokemije za koji dan

Na upit što je nakon svih najava bilo s radom laboratorija i dolaskom magistrice medicinske biokemije gradonačelnik Jure Brkan je u odgovoru najavio njezin dolazak za nekoliko dana. „ Zadnji put sam rekao da je gospođa magistrica medicinske biokemije pristala i da se čeka da počne raditi. To je bilo pred Božić. Gospođa je u prošlu srijedu položila stručni ispit. Nakon toga potvrdu ministarstva da je položila stručni ispit i licencu od svoje komore da može raditi. Ministar je osigurao da za dan dobije potvrdu, kako bi se njezin dolazak ubrzao inače se nakon položenog ispita ta potvrda čeka i do tri tjedna. Ministar Kujundžić je uradio više nego svi dosadašnji ministri zdravlja. Komora je dala licencu. Do konca ovoga tjedna gospođa će dobiti i kompletnu dokumentaciju i početi raditi u Domu zdravlja Makarska”, najavio je gradonačelnik Brkan.

J.Glučina /IvoR