Aktualni sat Gradskog vijeća Makarske: Hloverka Novak Srzić traži ispriku predsjednika SDP-a za dezinformacije

Pitanjima vijećnikaotpočeo je aktualni sat Gradskog vijeća Makarske. Istaknuvši kako je tema izmještanja polazišne stanice za žičaru na predio Platno izazvala burne reakcije građana, podsjetio je da je Vijeće na prethodnoj sjednici donijelo Odluku o preispitivanju mogućnosti izmiještanja polazne stanice žičare. “Smatramo kako prije projekta izgradnje žičare kao kapitalne investicije treba ispitati sve mogućnosti i odabrati najbolje rješenje s ciljem zaštite. Ovo Gradsko vijeće je 2010. donijelo odluku o pokretanju postupka proglašenja Osejave park- šumom i područja plaže Nugal spomenikom prirode. Ista je poslana Splitsko- dalmatinskoj županiji na usvajanje. Nažalost i danas nemamo zaključak što je s ovom inicijativom Gradskog vijeća. Zbog čega ste nam „servirali“ vašu inicijativu za polaznu stanicu žičare s Osejave kad ste znali da kršite zakon jer se na tom predjelu ne mogu planirati nikakve gradnje osim sportskih terena koje su predviđene Prostornim planom“.

Grad štiti kulturno dobro

Vijećnik Glavičić je također pitao što se poduzima da se dio parkovne površine na Glavici i prilaz Spomeniku revolucije, koji nije javna cesta, a koji pripada ovom kulturnom dobru ponovno vrati u zelenu zonu i trajno zaštiti ovo područje prema odluci Ministarstva kulture RH.

Isti ljudi dižu buru sada i za Platno

Gradonačelnik Jure Brkan je odgovorio: – Ništa nismo lagali. Na prošloj sjednici smo donijeli Odluku izmjena i dopuna UPU Platno, s ciljem da pokušavamo u taj UPU ukomponirati i početnu stanicu žičare. To je ispitivanje mogućnosti. Sportski centar za razvoj grada je nužan i mi ovim izmjenama pokušavamo inkonponirati početnu stanicu žičare, ali ne na štetu sportskih i rekreacijskih sadržaja koji su tu planirani. Pokrenuli smo tu inicijativu i vidjet ćemo je li to moguće, u jednoj zoni i sportski centar i početnu stanicu žičare iskorištavajući jedan prostor predviđen i za parking. To nije suprotno odlukama. Makarskoj je potreban i sportski centar i žičara. Radimo tako da što više spasimo prostor, a pri tome da dobijemo što više. Bura se stvara oko svega i oko lukobrana i sto drugih stvari se stvarala. Radimo sve transparentno i sukladno zakonskim procedurama – odgovorio je gradonačelnik Brkan. Predsjednik Gradskog vijeća dr. Marko Ožić – Bebek je dodao: “Interesantno, isti ljudi na isti način reagirali su prije na izgradnju hotela na Biloševcu, pa lukobrana, a evo sada i Platna i pokušavaju zaustaviti razvoj.

Na izjavu vijećnika Sretana Glavičića kako Financijski plan Turističke zajednice grada Makarske nije prihvatila Skupština županijske Turističke zajednice, dr. Marko Ožić- Bebek je kazao kako je bio dugo vijećnik u Županijskoj skupštini Turističke zajednice i nikada se nije davala suglasnost na financijski plan bilo koje turističke zajednice grada ili općine.

-To je jednostavno dezinformacija – uzvratila je vijećnica Hloverka Novak Srzić i zatražila ispriku od vijećnika Glavičića.“Tražim ispriku od gospodina Glavičića koji širi dezinformacije u javnosti glede Turističke zajednice grada Makarske, a tražit će i službeno Turistička zajednica grada Makarske od predsjednika SDP-a da joj se ispriča za dezinformacije – istaknula je vijećnica Novak Srzić.

Bolje bi iskoristili prostore koji su u vlasništvu države

Vijećnik Siniša Srzić je istaknuo kako se na prostoru grada nalazi veliki broj javnih prostora koji su u vlasništvu RH, te pitao može li se nešto poduzeti da se oni dodijele Gradu na raspolaganje. Naveo je da drugi kat u zgradi gdje je FINA zjapi prazan dok u Gradu nedostaje prostora i pitao bi li se mogao Grad aktivno uključiti u pregovore kako bi se taj prostor dodijelio Poreznoj upravi ili nekoj drugoj instituciji te tako osiguralo više uredskog prostora za kvalitetan rad sa strankama. Gradonačelnik Jure Brkan je potvrdio da ima uistinu puno takvog prostora u gradu te da je Ministarstvu državne imovine upućen čitav spisak prostora u vlasništvu RH i zatraženo da se prepuste jedinicama lokalne samouprave. Nešto se sada radi u tom smjeru.

-Konkretno, imali smo s vodstvom FINA-e i voditeljem porezne uprave sastanak vezano za mogućnost da se iz zgrade Grada Porezna preseli u taj prostor čime bi Grad Makarska dobio puno više prostora za Gradsku upravu. Oni su suglasni i ja sam suglasan. Grad ne želi prostore „oteti“ državi već ih može bolje iskoristiti – odgovorio je gradonačelnik Brkan.

Pravilnik o urbanoj opremi u staroj gradskoj jezgri

Radi se Pravilnik o urbanoj opremi stare gradske jezgre, čija je izrada započela još u mandatu prošle vlasti, odgovorio je dogradonačelnik Dražen Nemčić na upit vijećnice Hloverke Novak Srzić. „Mi smo promijenili neke članove Odbora i uključene su stručne i kompetentne osobe. Održali smo potrebne sastanke s konzervatorima. Popisuje se sve što je u staroj gradskoj jezgri; reklame, klime, sve ono što ne bi trebalo biti u jezgri. Da bi se sve to uklonilo, treba se naći i drugačija mogućnost reklamiranja. Donošenje Pravilnika zahtijevat će jedan period prilagodbe, da se ljudi mogu pripremiti. Komunalni redari će biti nadležni za provođenje. Okvir za donošenje takve odluke je 11. mjesec, a mi ćemo se požuriti i nastojati do ljeta donijeti Pravilnik.

Sve odrađeno, čeka se tehnički pregled zgrade vrtića u Velikom Brdu

- Za desetak dana očekuje se tehnički pregled zgrade vrtića u Velikom Brdu. Sve radove vezane za ovaj vrtić, unatoč velikim problemima koje smo naslijedili, odradili smo. Prikupljena je sva dokumentacija i podnesen zahtjev za uporabnu dozvolu – odgovorio je dogradonačelnik Joze Vranješ na pitanje vijećnice Danijele Primorac. Najavio je odgovarajući na drugo pitanje i gradnju mrtvačnice na groblju u Velikom Brdu. „Građanima moramo pošteno i pravedno vratiti ono što plate. S obzirom da je cijena grobnog mjesta u Velikom Brdu 35 tisuća kn, ima dovoljno sredstava i za mrtvačnicu. Trenutno se radi glavni projekt. Dobili smo idejno rješenje i složili se s njim. Kroz mjesec dana bit će glavni projekt koji uključuje sobu za ispraćaj i komoru. Ishodit ćemo dokumentaciju vezano za njezinu gradnju i iza sezone krenuti u realizaciju, čime ćemo dobiti drugo uređeno groblje u gradu – kazao je dogradonačelnik Vranješ.

Do sezone pothodnik Moča u novom sjaju

- Do početka sezone će biti uređen i u funkciji pothodnik Moča – odgovorio je gradonačelnik Jure Brkan na pitanje vijećnika Nevena Vranješa. Pothodnik Moča je nužan radi sigurnosti naše djece i svih naših građana. Postupak javne nabave je završen. Javio se samo jedan izvođač i on je time dobio posao. Držimo da će za desetak dana početi uređenje.

Vijećnica Gordana Muhtić postavila je i pitanje vezano za stanje srednje škole u Makarskoj. Podsjetila je kako tamošnje stanje nije adekvatno za obrazovanje stotina učenika. Premda je poznato da je Županija osnivač Srednjih škola podsjetila je kako je i prošla vlast pomagala financijski, te vjeruje da će to i ova, ali da sve to nije dovoljno. Pitala je koliko i što Grad poduzima kako bi naša djeca imala adekvatno obrazovanje, što Grad poduzima u sređivanju imovinsko – pravnih pitanja vezanih za ovu školu, u kojoj je fazi izrada postupka same zgrade?

„Točno osnivač je Županija i na tu temu sam razgovarao s odgovornima u Županiji. Idemo u nekom zajedničkom smjeru. Predstoji dosta toga za napraviti. Morat ćemo podijeliti troškove, ali prije svega vidjeti što sve treba. Ravnatelji su u ovim našim dogovorima kooperativni. Postoje ideje da na sjevernoj strani škole dodamo školu u koju bi izmjestili osnovnoškolce OŠ Stjepana Ivičevića koji nastavu pohađaju u zgradi srednje škole”, odgovorio je gradonačelnik Brkan. Vijećnica Muhtić je pitala i što je s projektom „Burolina“, na što joj je gradonačelnik Brkan odgovorio da ova Gradska uprava radi na projektima koji su nasušno potrebni građanima, a koji do sada nisu odrađeni bez nekih velikih planova.

„Vrhunski stručnjak, erudit, akademik Nikola Bašić je predstavio prošle godine projekt Burolina koji promijenio vizuru toga grada, tu bi bilo i rješenje Malakološkog muzeja i podzemne garaže. Zanima me vidite li vi taj projekt u budućnosti? Vjerujem da je projektant dobar pa ste ga zato i izabrali. Projektant je uredno naplatio projekt te dugoročne vizije. Ja jesam zato da tko radi treba naplatiti. Ali me zanima što je bivša Gradska uprava radila osim što je platila projektantu? Je li razgovarala s franjevcima- nije, je li unijela to u prijedlog izmjena i promjena Prostornog plana- nije! Što se napravilo od tog vizionarskog djela? Aktualna vlast radi projekte koji su nužni i sada ih je moguće realizirati . Ne bacamo maglu građanima već ono što je korisno ono što je iskoristivo. Najpotrebnija nam je i najbrža izgradnja podzemnih garaža na sportskom centru pa radimo u tom smjeru – kazao je gradonačelnik Brkan.

-Vlakić na šetnici će voziti jer je to potreba naših turista. Hotel Romana ga ima i u katalogu. Do nekog rješenja prometne povezanosti u gradu dobro je da vozi mali vlak – odgovorio je gradonačelnik Brkan na pitanje vijećnika Josipa Paunovića.

Vijećnik Milan Grbavac je upozorio na sve učestalije kršenje Odluka o držanju pasa koje vlasnici bez brnjice puštaju u sred grada, po rivi i na gradskoj plaži gdje ostavljaju nered a i opasni su za prolaznike. Odgovoreno je da postoji Odluka i sankcije za kršenje ove odluke. No bez savjesti samih građana teško bi i veliki broj komunalnih redara to riješio.

Tempet neće na ulicu

Obzirom je donesena Odluka o obnovi Gradske knjižnice Makarska, vijećnik Tonći Bilić je pitao je li u tom planirano proširenje i na prostorije koje koristi FA Tempet. „Zanima me hoće li biti ugrožen dalji rad FA Tempet. Taj prostor ne koristi samo Tempet, već ŠPK “Briljantin“ i rekreativci svih dobnih skupina. Znamo da su specifične potrebe fokloraša, da prostorija treba biti velika s parketom i ormarima za skladištenje. Ako se Gradska knjižnica širi i na taj prostor koji sada oni koriste gdje će Tempet - pitao je Bilić te predložio da se te udruge premjeste u Upravnu zgradu Metalplastike.

Gradonačelnik Brkan je odgovorio: -Istina, donesena je Odluka obnove Gradske knjižnice s cjelokupnom planskom dokumentacijom i studijama. Predviđena su i sredstva i Gradsku knjižnicu Makarska moramo rekonstruirati. To je nužno i krećemo s tim projektom.

Da, Tempet gubi sada taj prostor, ali neće na ulicu. Poznato mi je što FA Tempet, čiji sam i sam bio član, radi i nema šanse da Tempet završi na ulici. Radimo na tome. Žao mi je što vi niste u zgradi na Sportskom centru planirali za to prostor. Tražimo mogućnosti i rješenje ćemo naći, neće Tempet na ulicu.

U vezi s zgradom Merkura, gradonačelnik Brkan je podsjetio bivšeg gradonačelnika: – Završili ste na sudu s Matom Jujnovićem zbog te zgrade Metalplastike i još sud nije završio. Radije ću zatražiti vilu Irena, mislim da bi tako prije riješili!

