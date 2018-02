Dogradonačelnik Dražen Nemčić o novom načinu prikupljanja komunalnog otpada: Uvodi se načelo „onečišćivač plaća“

Kao što je poznato Grad Makarska je na temelju uredbe Vlade, koja je stupila na snagu 1. studenoga 2017., a sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, bio dužan do konca siječnja donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada. Gradsko vijeće je u zakonskom roku na posljednjoj sjednici tu Odluku usvojilo.

Zašto je ta Odluka za sve značajna pojasnio je za naš portal dogradonačelnik Dražen Nemčić.

-Bitna je zato što se Republika Hrvatska obvezala da će do 2022. smanjiti i do 50 % udio otpada koji se ne reciklira. Predviđene su i poticajne naknade, kako su uredbom nazvane kazne za jedinice lokalne samouprave, a što znači dodatni financijski teret za one koji tu Odluku ne donesu i ne provedu je. Uz to ona znači da trebamo izgraditi reciklažno dvorište na kojeg će građani Makarske moći odlagati one fragmente otpada koji se mogu reciklirati. Kako Grad Makarska još nije Prostornim planom definirao lokaciju reciklažnog dvorišta, trebat će nabaviti mobilno reciklažno dvorište. Proračunom je predviđeno pola milijuna kuna za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta, kojima će se zadovoljiti zakonska forma te građanima omogućiti odvojeno prikupljanje i konačno odvajanje otpada“, izjavio je dogradonačelnik Dražen Nemčić.

-Jako je važno kod ove Odluke i same odredbe zakona da se primjenjuje načelo „onečišćivač plaća“. Praksa je do sada bila da se naplata vršila na temelju na broju članova kućanstva ili eventualno na temelju površine prostora što je sukladno zakonu o zaštiti potrošača protuzakonito. Tako znači Odluka uvodi sada novo načelo „onečišćivač plaća“ te se na temelju toga i ove Odluke davatelj usluge, a što je Makarski komunalac d.o.o., gradska firma koja se bavi pružanjem usluge prikupljanja i odlaganja otpada, će formirati cjenik. Cjenik će se formirati na temelju više komponenti od kojih je najbitnija; ona fiksna, znači održavanje hladnog pogona, odnosno njihovi troškovi samoodrživosti te ono što građane najviše zanima je, a to je koliko će plaćati deponiranje otpada. To isto ovisi o tvrtki koja pruža usluge, te će se plaćati sitna naknada za izgradnju reciklažnog dvorišta.

Ukupni taj varijabilni dio, što možemo reći da će građanima olakšati, ovisno koliko budu odvajali, bit će negdje oko 20 do 30 posto. Na osnovi tih parametara davatelj usluge će donijeti cjenik koji ide na suglasnost gradonačelniku – pojasnio je dogradonačelnik Nemčić.

-Godinu dana je rok prilagodbe od stupanja na snagu navedene. Implementacija sustava će biti jako komplicirana. Najbitnija će tu biti edukacija građana i upoznavanje s novim načinom odlaganja i prikupljanja otpada, isto tako Grad Makarska će se javiti na natječaj kojim će dobiti potporu za provedbu te edukacije. Također je velika odgovornost na tvrtki Makarski komunalac da provede javnu nabavu za nabavku i vozila i kanti i lokacije. Makarska je glede toga jako limitirana gdje se i kako mora zbrinjavati otpad. Makarski komunalac je proveo javnu nabavu komunalnog otpada i najpovoljniji je bio mislim Koprivnica. Prioritet grada Makarske i Županije bi bio izgradnja pretovarne stanice u Zagvozdu, a za koju je već izdana lokacijska dozvola i radi se glavni projekt te normalno izgradnja Lećevice koja je konačno rješenje ne samo za Makarsku već kompletnu Županiju. Makarska je možda i u povoljnijoj situaciji nego okolne općine. Financira se odvoz i u konačnici može biti bolje jer će se izgraditi pretovarne stanice i realizirati izgradnja Lećevice. O rokovima izgradnje Lećevice teško je govoriti jer je ogroman projekt koji je godinama stagnirao i sada se župan jako angažirao da se on realizira.

Lokacija za mobilna reciklažna dvorišta će se postaviti sukladno planu. Moramo definirati lokaciju na području grada u naseljima Veliko Brdo i Kotišina. Praktično, jedno reciklažno dvorište, budući je mobilno, tri mjeseca će biti u Kotišini pa tri u Velikom Brdu. U gradu će na četiri lokacije biti svaka tri mjeseca po planu koji se donese. Primjerice na istočnom dijelu grada jedan period, pa na zapadu, a razmatra se i mogućnost da to bude na samo jednoj lokaciji jer je grad, a ne naselje. Uz edukaciju i dobro planiranje ovakav način gospodarenja otpadom bit će koristan za sve građane, cijeli grad, a u konačnici i isplativiji, zaključio je Nemčić.

