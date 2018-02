Vaterpolo: Kaleb kao galeb

Vaterpolo, 1 B liga, 3. kolo

Galeb MR – Zagreb 17 : 10 (3:1, 5:1, 4:4, 5:4)

Makarska – Bazen na GSC. Gledatelja: 75

Suci: Branko Banovac i Slaven Sivčević

Galeb MR: Vlaić, Gojak, Jakić, Kuzmanić, Miličević, Sumić 1, Kapović 2, Rašić 4, Glibo 1, Šarić 1, Popović 2, Kaleb 5

Trener: Milovan Čović

Sinoć se na bazenu Gradskog sportskog centra pokazalo koliko je Galeb bio bolji od Zagreba. Skoro dvostrukim rezultatom su domaći vaterpolisti slavili u derbiju trećeg kola 1 B Lige. Nije bilo nikakve dvojbi da su galebaši kvalitetnija i jača momčad. Izuzmemo li treću četvrtinu, a koja je završila neodlučnim rezultatom, preostali tri otišle su na stranu igrača Milovana Čovića. Na početku dvoboja domaći su upalili turbo motore i poput glisera do odlaska na odmor zatrpali pogodcima mrežu gostiju. Uz to je vratar Vlaić uz pomoć suigrača zaključao svoja vrata pa je već do odlaska na odmor bilo poznata kome će pripasti bodovi. U nastavku su gosti pokušavali hvatati priključak i utakmicu učiniti neizvjesnom, ali su domaći bili dovoljno koncentrirani i kvalitetni da im to ne dozvole. Dobru utakmicu odigrao je Kaleb koji je u pet navrata tresao mrežu gostiju. Pohvale zaslužuju i mladi Rašić i Kapović, možda je najbolje za izvrsnu igru pohvaliti kompletnu momčad domaćih.

Rezultati: Bellevue – Jadran K 11 : 3, KPK – Delfin 17 : 11, Siscia – Osijek 24 : 6, Galeb MR – Zagreb 17 : 10

Iduće kolo igra se 10. veljače, Galeb je gost Osijeka.

J. Kovačević/IvoR