Domaćin hotel Miramare: U ponedjeljak 12. veljače započinje četvrto izdanje natjecanja kuhara IKKER

Nakon što su završila regionalna natjecanja kuhara kako u Hrvatskoj, tako i u susjednim zemljama Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, Savez kuhara mediteranskih i europskih regija (SKMER) organizira Interregionalni kup kuhara europskih regija IKKER, koje će okupiti neke od najboljih kuhara regije na natjecanju kojem će već četvrtu godinu zaredom domaćin biti naš grad. Ovogodišnje izdanje IKKER-a održat će se u ponedjeljak i utorak 12. i 13. veljače s time da će prvog dana biti održane besplatne edukacije za ugostitelje, od 9 do 13 sati, i to na temu terine, paštete i deserti, koje će ponuditi nova znanja, vještine i ideje za kreacije jela, osvježavanje ponude i jelovnika za novu turističku sezonu. Samo natjecanje, pak, na programu je u utorak 13.veljače od 10 do 17 sati, kada će se u hotelu Miramare sučeliti najbolji kuhari s regionalnih natjecanja u 2017. godini. Uz natjecateljski dio i stručne edukacije, manifestacija i ovaj put donosi prezentacije autohtonih jela kako Makarskog primorja, tako i čitave Dalmacije, ostatka Hrvatske te ove godine Bosne i Hercegovine, zatim gastro ture, cooking show te zabavni program za sve posjetitelje. Više detalja o programu nadolazeće manifestacije moći ćete pročitati idućih dana na našem portalu.

O.F.