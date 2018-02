Hoteli Makarska d.d. ponosno iščekuju novog vlasnika: Prošle godine ostvarili oko 12 milijuna ukupne dobiti što je povećanje od 30 % u odnosu na prethodnu godinu

Završen je postupak prodaje udjela Hotela Makarska d.d. na temelju natječaja koji provodi CERP. Ovih dana očekuje se da javnost dozna ime novog vlasnika.

- Zapravo još i ranije smo to očekivali. Draže nam je da se što ranije završi postupak jer smo u pripremnom procesu za 2018., a želio bih da svi naši radovi budu usklađeni s budućim potrebama i željama naših novih vlasnika – izjavio je za naš portal Joško Lelas, predsjednik Uprave Hotela Makarska d.d. s kojim smo razgovarali u povodu dolaska novog vlasnika Hotela Makarska, čije ime je još nepoznato mada se često po kuloarima čuje kako će na sreću makarskog turizma to biti Valamar, najveća turistička kompanija u Hrvatskoj.

Odgođena rekonstrukcija otvorenog bazena hotela Meteor

- Iščekivanje nas pomalo usporava, no unatoč svemu u Hotelima Makarska možemo biti zadovoljni i pripremljeno ćemo dočekati 2018. Na vrijeme ćemo otkloniti neophodne nedostatke koje smo uočili po završetku 2017. Radi se o nekim manjim zahvatima. Naime, imali smo namjeru rekonstruirati otvoreni bazen hotela Meteor. Međutim zbog proceduralnih propusta i s naše strane i sa strane Odjela koji radi na izdavanju dozvola, nismo uspjeli na vrijeme ishoditi građevinsku dozvolu pa smo morali postupak rekonstrukcije odgoditi za sljedeći period. Sukladno tome planirali smo otvaranje hotela Meteor polovicom trećeg mjeseca. Inače bi ranije kao i uvijek otvorili. No, do tada će se poraditi na otklanjanju nedostataka postojećeg bazena jer je to nužno, te će se odraditi druga uređenja glede poboljšanja komfora u hotelima.

S kakvim financijskim rezultatima Hoteli Makarska iščekuju novog vlasnika?

- Hoteli Makarska su i ovu godinu završili pozitivno, zapravo za 30 -ak posto bolje nego godinu prije. Ukupna bruto dobit u 2017. je oko 12 milijuna kn. Poslovanje Hotela Makarska je i dalje na visokoj razini stabilnosti i uspješnog poslovanja na tržištu. Očekujemo ove godine stabilan nastavak poslovanja s poznatim partnerima koji su zadovoljni našom suradnjom. Tu su naši partneri agencije: Apolo, TUI i Tomas Kuk /der turistik/ te Freia za skandinavsko. Velika je potražnja.

Ukoliko bude prilike, uvest ćemo i nove programe. Jer, odlična potražnja, kakvu mi bilježimo, dovodi nas u komfornu situaciju – da nema potrebe istraživati nešto novo. Ali ne smije se upasti u tu zamku i treba istraživati nova tržišta.

Na koje nove programe mislite?

- S obzirom na trend dolazaka gostiju s istočnoga tržišta, trebamo i na tome raditi, ali i na sustavu on line rezerviranja, na programima kraćih boravaka…To su za nas novi izazovi i nove mogućnosti. Zasigurno nećemo odjednom prijeći na takav način poslovanja. Moramo biti zadovoljni s onim što sada imamo, ali je dobro pratiti i vidjeti kako će jedno takvo tržište reagirati na Makarskoj rivijeri. To je ipak jedna dobra niša za budući razvoj turizma. Normalno širenje tržišta osigurava bolju budućnost poslovanja. Još pratimo što će biti s ruskim tržištem koje je nažalost nestalo s ovoga područja, a bilo je kvalitetno. Booking je iznenađujuće dobar za ovo doba godine.

Podsjetimo, na kraju prema planu hotel Meteor otvara polovicom ožujka, a hotel Dalmacija početkom travnja dok hotel Rivijera kao i svake godine krajem svibnja.

Janja Glučina