Vrijeme: Prizori iz Makarske kada pada obilna kiša

Prema najavama meteorologa nakon današnjega jutra Podbiokovlje očekuje suho vrijeme bez padalina. A bilo ih je zato jučer i previše. Kamera našeg fotoreportera uhvatila je kadrove koji to svjedoče. Prometnicama Makarske i Makarskog primoja, posebice na dijelovima gdje su se oborine slijevale s viših razina prema rivi, promet bi zasigurno bio lakši brodicama nego li automobilima. Jučer poslijepodne kada je pala i najveća količina kiše krajobraz se ovdje doimao poput slivnog područja neke rijeke.

Prema službenim podacima u 24 sata, od sedam sati 7. veljače do sedam sati jutros, palo je ukupno 52 litra kiše po metru četvornom. No stvar ne bi izgledala tako strašno da nije od navedene ukupne količine samo u dva sata, od 13.30 do 15.30 sati, palo 32 litra kiše praćene krupom!

Unatoč obiolnoj kiši i krupi koja je zahvatila cijelo Makarsko primorje i šire, osim sitnijih odrona na prometnicama nije bilo šteta, doznajemo u Gradskom centru Osejava Makarska.

J.Glučina /IvoR