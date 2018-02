Mali nogomet: Prva pobjeda Malog Plamena

Makarska Prva liga i Liga veterana

1. liga 12. kolo

Malonogometaši Malog Plamena tek su u 12. kolu došli do prve ovosezonske pobjede, u derbiju začelja s visokih 10:1 slavili su protiv nekompletnog Velikog Brda. S tri osvojena boda napustili su začelje tablice i fenjer prepustili Balaturi. All in je u derbiju kola slavio protiv momčadi Brela rezultatom 4:2 i ostao jedini ozbiljni kandidat Gornjoj Vali u borbi za osvajanje prvog mjesta. Pojačana s nekoliko igrača trećeligaša Uranie Baška Voda je došla do novih bodova, Gornja Vala nastavlja sa dobrim igrama i pobjedama. Okršaj prvoplasirane Gornje Vale i posljednje Balature uvjerljivo je pripao sastavu iz Drvenika. DPH Torcida MR i CB Monaco odigrali su zanimljivu utakmicu, na kraju su slavili torcidaši i time učvrstili treće mjesto na tablici.

Rezultati: Mali Plamen – Veliko Brdo 10 : 1, All in – Brela 4 : 2, Baška Voda – Kingtrade 5 : 1, Gornja Vala – Balatura 5 : 2, DPH Torcida MR – CB Monaco 5 : 3.

Poredak: Gornja Vala 31, All in 27, DPH Torcida 23, Brela 18, CB Monaco 18, Baška Voda 12, Kingtrade 11, Mali Plamen 9, Veliko Brdo 8, Balatura 6.

Strijelci:

14 – Ante Sokol (DPH Torcida MR)

13 – Toni Divić (Gornja Vala) i Luka Bekavac (Brela).

Iduće kolo igra se u ponedjeljak 12. veljače, sastaju se: DPH Torcida MR – All in, Brela – Gornja Vala, Kingtrade – Balatura, Baška Voda – Veliko Brdo, Mali Plamen – CB Monaco.

Liga veterana, 9. kolo: Kingtrade porazio vodećeg

Momčad Kingtradea neočekivani je slavila protiv vodećeg Tučepi Uniteda, pogotkom Darka Vlatkovića borbu za naslov prvaka učinila je neizvjesnom. GO Lučić iskoristio je kiks vodećeg sastava i približio mu se na tri boda zaostatka.

Rezultati: Kingtrade – Tučepi United 1 : 0, GO Lučić – Veselko 6 : 2.

Poredak: Tučepi United 18, GO Lučić 15, Zagora 12, Kingtrade 10, Veselko 7.

Strijelci:

17 – Saša Zvizdić (GO Lučić), 13 – Oliver Jurišić (Tučepi U), 10 – Stipe Šulenta (Veselko).

Iduće kolo odigrat će se u nedjelju 11. veljaće , a sastat će se: Kingtrade – Zagora i GO Lučić – Tučepi U.

Jakov Kovačević