Poruka s Dječjeg karnevala u Makarskoj: Imat ćemo dobru sezonu, osigurana i radna snaga u turizmu, uvjerili se i Egipćani

Krcata makarska riva najčudnijih gostiju upravo je najavila berićetnu turističku sezonu. Makarsko primorje neće imati problema ni s radnom snagom u turizmu. Gosti, kuhari, konobari svi su tu! Ako ne vjerujete, pogledajte fotografije u našoj galeriji! Došle su i sfinge iz Egipta, svi žele uživati u ljepoti Makarskoga primorja. Bilo je tu svega; salate, figura iz čovječe, ne ljuti se, krokodila, gusara, pčelica, orkestara i tko zna koga i čega sve ne. Ponajviše je bilo lude zabave. Za to su zaslužni najmlađi i njihovi odgajatelji, a uveliko su doprinijeli voditelji programa; kauboj i indijanac, te Gradska glazba Makarska. Pogađate, ovo je ukratko opis Dječjih maškara koje u okviru Zimskog karnevala, tradicionalno organiziraju Grad Makarska i Turistička zajednica grada Makarske, ove godine već 22. put.Dječje maškare, do sada najveće i najljepše prema riječima organizatora, okupile su oko gotovo 20 skupina, odnosno 1 200 djece, teta, učiteljica i njihovih roditelja.U pratnji Gradske glazbe Makarska, djeca iz vrtića i osnovnih škola Makarske i Makarskog primorja od Plišćevca gdje su se okupili, ponosno je prošetala svoje maštovite maske rivom do pozornice pred zgradom Grada.Vodeći zabavni program, Toni Štulić i Dražen Kuzmanić, svakoj grupi koja se predstavila na pozornici i izgledom i plesnom točkom, uručili su zahvalnice za sudjelovanje na Dječjem karnevalu.Predstavile su se skupine Osnovne škole oca Petra Perice kao turisti, djeca iz Promajne, iz OŠ Stjepana Ivičevića s više skupina od 1. do 4. razreda i njihove učiteljice osmišljenim nastupima tematiziranim na turističku sezonu. Djeca iz vrtića Brela dočarala su Ježevu kućicu u originalnim kostimima, a iz vrtića Baške Vode pozornicu su uljepšali slikari, iz vrtića iz Tučepi stigli su štrumfovi. Iz vrtića “Zvončica” predstavili su se vrlo zanimljivim i veselim nastupom, iz Cicibana su stigli kuhari i salate, iz Pčelice pčele, iz Vrapčića veliki orkestar, djeca i tete vrtića Maslačak predstavili su se kao figure omiljene igre “Čovječe, ne ljuti se”. Vrtić Radost sjajnim kostimima i plesom ispričao nam je priču drevnog Egipta… Mašte i umijeća kreacije bilo je i ovaj put napretek. Što je najvažnije, svi su se ludo zabavili.Dječje maškare čekale su i krafne na Kačićevu trgu. Kako je pred sam kraj dvosatnog programa počela bura, prije odlaska doma djeca su pustila mnoštvo balona kao poziv na Zimski karneval 13. veljače.