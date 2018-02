Tour of Croatia 19. travnja u Makarskoj: Biciklisti će ‘napasti’ vrh Sv. Jure

Objavljen je raspored šest etapa četvrtog izdanja Tour of Croatia koji će krenuti iz Osijeka 17. travnja, a cilj je u Zagrebu 22. travnja na Trgu sv. Marka. Ima novosti u odnosu na prethodna tri izdanja.

Ove godine će se biciklisti penjati na četiri planine. Osim standardne Učke, od lani i Biokova ove je godine planiran uspon na Sv. Juru. Najviši je to asfaltirani vrh u Hrvatskoj ( 1.762 m ), a u planu je uspinjanje na Papuk u prvoj etapi, ali i na Velebit u trećoj. Bit će ovo zahtjevna trasa, posjet nacionalnim parkovima, četiri uspona, uspinjanje s obje strane Učke. Sve je to uvertira za Giro, koji je zahtjevan ove godine, a sve to govori da nas u travnju čeka novi biciklistički spektakl u Hrvatskoj.

- Ovogodišnja utrka proći će kroz mnogobrojne parkove prirode i nacionalne parkove i ponosni smo što ćemo te hrvatske dragulje prezentirati natjecateljima i cijelom svijetu – kazao je direktor utrke Vladimir Miholjević.

Etape

17. travnja Osijek – Papuk – Koprivnica

18. travnja Karlovac – NP Plitvička jezera – PP Velebit – Zadar

19. travnja Trogir – Brela – Makarska – Tučepi – Podgora – PP Biokovo (Sv. Jure)

20. travnja Starigrad (NP Paklenica) – NP Sljeme – Velebit – Novi Vinodolski – Crikvenica

21. travnja Rabac – Labin – PP Učka – Kastav – Viškovo – Rijeka – Opatija – Poklon

22. travnja Samobor – Sv. Nedjelja – Dugo Selo – SV. Ivan Zelina – Zagreb (Trg Sv. Marka)

