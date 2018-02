U srijedu, 21.veljače će se održati dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Od 9 do 12 sati u Baškoj Vodi u hotelu Slavija, a od 13 do 15 sati u Brelima u Vatrogasnom domu. Akcija darivanja krvi u Makarskoh je 27. veljače u Domu zdravlja od 9 do 12 sati.

Crveni križ Makarska poziva sve zdrave osobe od 18 do 65 godina da se odazovu akcijama.

J.M.