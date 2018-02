Makarski pogon HEP-a: Više novih trafostanica i priključaka do sezone

Makarski pogon HEP- a radi na velikim i malim projektima kako bi, unatoč sve većem broju potrošača iz godine u godinu, imali što bolju opskrbu električnom energijom, osobito u sezoni kada se potrošnja višestruko poveća. Vrlo često možemo pročitati obavijesti kako zbog radova u Makarskoj ili nekom od naselja Makarskoga primorja neće biti uredna opskrba električnom energijom.

Što se sve radi te kakvi su planovi, doznajemo od Mira Radića, voditelja makarskog Pogona HEP-a.

-Naselje Veliko Brdo gdje je posljednjih godina zabilježena ekspanzija gradnje novih smještajnih kapaciteta, u turističku sezonu 2018. ući će s tri nove trafostanice. Trenutno se radi trafostanica u Žlibu i priključni kabel u dužini od 1,2 kilometra na potezu od crkve u središtu mjesta do crkve u Žlibu. Također u Velikom Brdu, potkraj prošle godine krenulo se s gradnjom TS Veliko Brdo 5 koja je završena i TS Veliko Brdo 4, koja se završava ovih dana.

Ukupno su to tri nove trafostanice samo u Velikom Brdu do ove turističke sezone. U TS 35/10 koja se nalazi u blizini Peveca, pojačat će se i osuvremeniti snaga izmjenom dva veća transformatora, ističe Radić.

Dva nova kabela sljedeći tjedan

-Sljedeći tjedan HEP će početi radove na jednom velikom projektu. Radi se o polaganju 2 nova 10 kV (20 kV) kabela od TS Ratac 1 (od kamenog dvora) do Biokovke, do hotela Dalmacije pa sve do Tomya ispod kolodvora. Do ljeta će biti gotova i nova TS Kuku i položen kabel od Kuka do Krvavice.

Završeni su radovi na TS Centar 3 u Baškoj Vodi. Radi se i na pojačanju niskonaponske mreže u Blatu-Živogošće. Na poboljšanju mreže imali smo radove u Tučepi i Baškoj Vodi. Sve to radimo kako bi se prilagodili širenju mreže, odnosno većem broja potrošača. Pratimo potrebe tržišta i gdje se više gradi tu i HEP pojačava opskrbu, kaže Miro Radić.

Od voditelja Makarskog pogona HEP-a doznajemo što je još u planu na elektroopskrbi do sezone.

-Prije svega u planu su radovi na povećanju presjeka vodiča 35 kV dalekovoda između TS110 i TS 35 kV Makarska, a zbog povećanja kapaciteta i mogućnosti prijenosa električne energije prema TS 35 kV Podgora.

Sada smo u fazi pred dobivanja građevinske dozvole za polaganje 2 nova 10 kilovoltna kabela i to od Podgore do Drašnica, Igrana pa do Živogošća. Ukoliko na vrijeme bude ishođena dozvola to će se raditi do sezone, a ako ne onda tek nakon ljeta, najavljuje Radić.

Uz ove velike projekte HEP u Makarskoj, kako doznajemo, ima pune ruke posla s iznimno velikim brojem novih priključaka u Makarskoj, što sve treba odraditi do sezone kako bi je dočekali spremni.

J.Glučina/IvoR