U petak radovi na vodoopskrbnoj i strujnoj mreži: Dumina ledina i Ujevićeva ulica bez vode, prekidi struje od Podgore do Živogošća

Kako javljaju iz GCOM, zbog radova na vodovodnoj mreži, dana 23.veljače 2018.god.(petak) u vremenu od 08:30 do 13:00 sati, doći će do obustave u opskrbi pitkom vodom u Makarskoj u ulici Dr.Mate Ujevića i u dijelu ulice Ante Starčevića, odnosno na predjelu Dumina ledina. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, navode, radovi se odgađaju. Osim toga, u petak će bez opskrbe električnom energijom u vremenu od 10:00 do 11:00 sati biti potrošači u Podgori oko hotela Salines, Minerva, zatim od 11:00 do 12:00 sati Drašnice, Igrane, Živogošće te naposlijetku Čaklje, gdje će prekid opskrbe strujom nastupiti od 12:00 do 13:00 sati.

