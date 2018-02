OŠ oca Petra Perice: U Međunarodnoj akciji “Čitam, dam, sretan sam”

Učenici i djelatnici Osnovne škole oca Petra Perice, povodom obilježavanja 27. veljače, Dana dječje knjige, uključili su se u Međunarodnu akciju – Čitam, dam, sretan sam. Akciju vodi školska knjižnica, a trajat će sve do konca svibnja kada OŠ oca Petra Perice slavi Dan škole. Naime, s ciljem da probude osjećaj humanosti pozvali su sve da u navedenom razdoblju daruju slikovnice i knjige koje su prerasli ili im jednostavno više ne trebaju.Knjige mogu darovati svi i donijeti ih u školsku knjižnicu.A one će dalje biti proslijeđene gdje najviše trebaju. – Dio poklonjenih knjiga podijelit ćemo malim knjižnicama u razredima te potrebitima – kaže knjižničarka Slobodanka Marijančević.I prošle godine je bila ova akcija, a sada se nadaju da će biti veći odaziv. Ako svatko od preko pet stotina učenika donese po jednu slikovnicu, bit će to bogatstvo.Inače, u ovoj maloj školskoj knjižnici radi se lektira na poseban način. – Adaptiramo tekst i po svom scenariju prezentiramo sadržaj i scensku igru. Ima dosta naslova koje smo obradili na svoj način: Družbu Pere Kvržice, Šegrta Hlapića kojeg smo radili na više načina, Vladimira Nazora, Crvenkapicu… Podloga nam je poznata bajka, ali smo je adaptirali na naš zavičajni govor i sve okolnosti u kojima žive današnja djeca. Imali smo Malog princa, Macu Papučaricu... Sva djeca koja žele sudjeluju u mojem projektu “Lektira na drugi način”, u kojem lektiru u suradnji s njihovim učiteljima obrađujemo na njima zanimljiv način i dajemo vrijedne poruke, dobrodošla su- kaže Slobodanka Marijančević.

J.Glučina