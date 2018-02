Makarske malonogometne lige: Novi kiks Gornje Vale, Veliko Brdo odustalo od natjecanja

Vodeća na tablici 1. lige Gornja Vala zabilježila je drugi uzastopni poraz, DPH Torcida MR savladala ih je s visokih 5:1. Očito je da momčad iz Drvenika proživljava krizu, nakon što su im u prošlom kolu Brela zabila pet komada, to isto im je uradila Torcida u ovom. Ovom pobjedom i Torcida je najavila kandidaturu za naslov, iako za vodećim sastavom zaostaju četiri, a za drugoplasiranim dva boda, oni se još potajno nadaju tituli. Kiks Gornje Vale nisu iskoristili igrači All ina, protiv Malog Plamena odigrali su tek 2:2. Ni vodstvo od 2:0 nije im donijelo tri boda, Mali Plamen je najprije smanjio na 2:1, a s igračem manje postigli su još jedan pogodak za konačnih 2:2. Kod Malog Plamena je isključen u 30. minuti Prgomet radi druge opomene. CB Monaco i Baška Voda odigrali su uzbudljivu i neizvjesnu utakmicu, u zadnjoj minuti pogotkom iz kaznenog udarca CB Monaco je došao do prvog boda u nastavku prvenstva. Brela nastavljaju pobjednički niz, sedam puta tresli su mrežu Balature. Veliko Brdo po treći put u ovom prvenstvu nije došlo na odigravanje utakmice, a radi toga ih je Disciplinska komisija izbacila iz lige.

J.K.

Rezultati: DPH Torcida – Gornja Vala 5 : 1, All in – Mali Plamen 2 : 2, CB Monaco – Baška Voda 2 : 2, Brela – Balatura 7 : 1, Kingtrade – Veliko Brdo 3 : 0 bb. Poredak: Gornja Vala 31, All in 29, DPH Torcida MR 27, Brela 24, CB Monaco 19, Baška Voda 16, Kingtrade 14, Mali Plamen 13, Balatura 9, Veliko Brdo (-5) 4. Strijelci: 15 – Luka Bekavac 14 – Ante Sokol 13 – Toni Divić