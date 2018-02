1 HMNL-13. kolo: Biokovski derbi ponovo na stranu Vrgorčana

U derbiju 13. kola 1. HMNL Vrgorac je na domaćem parketu bio bolji od Novo vrijeme Apfela, na koncu je slavio sa visokih 7:3. Nebeskoplavi su tako nastavili pobjednički niz protiv Makarana kojih su u oba prvenstvena dvoboja pobjedili kao i osminifinala kupa. Gosti su dobro ušli u ovaj okršaj, a u 6. minuti su došli u vodstvo pogotkom Osredkara. No, već u idućoj minuti novak u redovima domaćih Suton pogađa za 1:1. Do odlaska na odmor kapetan Vrgorca Duško Martinac pogodcima iz kaznenog udarca i akumulacije donosi domaćima osjetnu prednost. Pri tome valja napomenuti da je momčad Tea Strunje zbog druge opomene u 16. minuti ostala bez vratara Filipa Baškovića.Rezultat se nije mjenjao sve do sredine nastavka kada Martinac svojim trećim pogotkom zabija za 4:1. Nakon toga su vratar Herceg i iskusni Jurjević zapečatili sudbinu Novog vremena. Vrgorčani su tako došli do prve proljetne pobjede, Makarani su nakon uvjerljivih 7:2 protiv Broda 035 doživjeli poraz koji ih udaljava od borbe za vrh prvenstvene ljestvice.

Jakov Kovačević