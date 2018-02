Nogomet: Uskok na plus osam

Prva liga NS ŽSD

14. kolo

Nakon zimske stanke nastavljeno je prvenstvo 1. ŽNL, jedino pravo iznenađenje priredila je momčad Hvara. Na domaćem su terenu posve neočekivano slavili protiv favoriziranog Zmaja.

U utakmici punoj preokreta Makarani su imali neriješen rezultat sve do pred kraj utakmice. A onda im je novak u redovima Hvara Šibenik zabio za veliko slavlje domaćih. Klubu koji pretendira za osvajanje prvog mjesta i povratak u treći nogometni rang ovakvi kiksevi se ne bi smjeli događati. A zašto se to dogodilo već u prvom kolu znaju samo trener i igrači Zmaja. Uskok je u Klisu savladao Omiš s minimalnih 1:0, te je tako i dalje vodeći na prvenstvenoj ljestvici. Jadran je u Tučepima porazio Postire i tako došao na treće mjesto, a na Slatini je zaigrao i novo pojačanje Jadrana brazilac Dos Santos. Jadran KS je nakon serije poraza došao do novih bodova. Orkan je pobjedom nad GOŠK-om pobjegao iz zone ispadanja. OSK je u Otoku protiv Omladinca osvojio samo bod kojim i dalje drži fenjer. Utakmica u Mravincima između Sloge i Mladosti nije odigrana radi loših vremenskih uvjeta.

Rezultati: Hvar – Zmaj 3 : 2, Jadran T – Postira S 2 : 0, Uskok – Omiš 1 : 0, Jadran KS – Mosor 1 : 0, Orkan – GOŠK 2 : 1, OSK – Omladinac 1 : 1, Sloga – Mladost – odgođeno

Poredak: Uskok 31, Mladost 28, Jadran T 26, Zmaj 23, GOŠK 23, Sloga 21, Postira S 20, Omladinac 20, Omiš 18, Orkan 17, Mosor 16, Jadran KS 15, Hvar 10, OSK 9

Iduće kolo igra se u subotu 3. ožujka, Zmaj je domaćin Slogi iz Mravinaca.

J.K./IvoR