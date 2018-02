Savjetovalište “Lanterna” poziva djecu i njihove roditelje: Dođite na sportske aktivnosti subotom

Svake subote od 12 do 14 sati Savjetovalište Lanterna organizira sportske aktivnosti za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole. Od 12 do 13 sati učenici 1. i 2. razreda i od 13 do 14 sati učenici 3. i 4. razreda. Projektprovodi se već petu godinu i podržan je od Grada Makarske i Općine Tučepi.

- Djeca u opuštenoj atmosferi sa dvojicom trenera, nastavnicima TZK-a Mariom Marinovićem i Tonijem Kovačevićem rade različite interesantne vježbe za razvitak motoričkih sposobnosti, vježbe koordinacije i balansa, upoznaju se s različitim sportovima, biraju igre prema željama polaznika. Na ovaj način želi se potaknuti što veći broj djece na redovito bavljenje tjelesnom aktivnošću, prevenirati zdravstvene teškoće, stvoriti djeci uvjete za bolju socijalizaciju te stvaranje pozitivnije slike o sebi.

Aktivnosti su besplatne i djeca se mogu uključiti u aktivnosti kad god to žele.

-Provedbom aktivnosti projekta Rastimo uz pokret očekujemo da što veći broje djece organizirano provodi svoje slobodno vrijeme, da se u aktivnosti uključe i djeca sa zdravstvenim teškoćama. Kroz aktivnosti će se djeca upoznati i s radom različitih sportskih klubova koji djeluju u gradu, organizirat ćemo i posjete ovim klubovima te i na taj način potaknuti uključivanje što većeg broja djece u sportske aktivnosti – kaže Ivona Vučić, voditeljica projekta.

I ovom prilikom se pozivaju djeca i roditelji da se priključe u što većem broju.

J.G.