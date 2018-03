Mali nogomet: All in stigao Gornju Valu

UMN Makarska

1. liga, 15. kolo

Odigrane su utakmice 15. kola 1. makarske malonogometne lige. Pobjedom nad Baškom Vodom sastav All ina se na vrhu tablice izjednačio po broju bodova sa Gornjom Valom. Baškovođani su protiv All ina imali vodstvo od 3:0, nakon toga uslijedio je potpuni preokret i na kraju visoka pobjeda. Gornja Vala očito je u velikoj krizi, sa Malim Plamenon odigrali su tek 1:1. Prvo mjesto na tablici i prednost od četiri boda potpuno se istopila, a utrka za titulu tako je postala potpuno neizvjesna. Derbi kola između DPH Torcida MR i Brela završio je remijem, prema prigodama do pobjede su mogli jedni i drugi. Kingtrade je u najboljoj utakmici prvenstva savladao CB Monaco, dok je Balatura bez igre došla do novih bodova.

Rezultati: All in – Baška Voda 8 : 3, Gornja Vala – Mali Plamen 1 : 1, DPH Torcida MR – Brela 3 : 3, Kingtrade – CB Monaco 5 : 3, Balatura – Veliko Brdo 3 : 0 bb

Poredak: Gornja Vala 32, All in 32, DPH Torcida 28, Brela 25, CB Monaco 19, Kingtrade 17, Baška Voda 16, Mali Plamen 14, Balatura 12, Veliko Brdo 4

Strijelci:

17-Luka Bekavac

14-Ante Sokol

13-Toni Divić

Liga veterana, 14. kolo

Obje utakmice 14. kola Lige veterane završile su neriješenim rezultatom. Zagora koja u posljednje vrijeme ne igra dobro iznenadila je vodeći sastav lige. Veliku bodovnu prednost koju su imali igrači iz Tučepi i Baške Vode potpuno su izgubili, i sada i GO Lučić opravdano može računati na naslov.

Rezultati: Zagora – Tučepi United 2 : 2, Kingtrade – Veselko 3 : 3

Poredak: Tučepi United 22, GO Lučić 21, Kingtrade 14, Zagora 13, Veselko 8

Strijelci:

25-Saša Zvizdić

13-Oliver Jurišić

11-Željko Selak,Veljko Zelić

J.K./IvoR