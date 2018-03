Posjet prezentacijskom centru Adrion srce planine: Uživanje u bogatstvu Biokova na toplom

Ovih hladnih zimskih dana kada u gradu i nema baš puno zanimljivih mjesta koja bi mogli posjetiti, a samo Biokovo pod bijelim pokrivačem, poručuje da pričekamo s planinarenjem, prezentacijski centar „Adrion srce planine“ u novouređenoj upravnoj zgradi na Gradskom sportskom centru Makarska, nezaobilazan je.

Na ovom mjestu se zaista može naučiti puno o ovoj gordoj planini i doživjeti atmosferu jedinstvenog života na njoj. Na samo 120 četvornih metara dočarana je ljepota svih 193 kilometra četvorna Parka prirode Biokovo i predstavljeno sve njegovo bogatstvo. Među inim zanimljivostima dovoljno je podsjetiti kako biokovske stijene imaju 22 milijuna godina i da Biokovo resi čak 25 endemskih vrsta. Biokovo nudi povijesne, reljefne, kulturne i zemljopisne sadržaje za pustolovni i rekreativni turizma. Sada turista nema, stoga nas je zanimalo koliko je prezentacijski centar posjećen.Tko su najčešći posjetitelji, doznajemo u samom centru. Podsjetimo od početka ove godine u novouređenu zgradu gdje je prezentacijski centar na katu su i službeno preselile i radne prostorije Javne ustanove PP Biokovo.

- U centru su sada najčešće individualne posjete. Brojni su djedovi i bake koji kroz jutarnje sate dovode unuke, ali dolaze i škole organizirano. Već je nekoliko škola s Makarskoga primorja posjetilo centar i oduševljeni su. Povratne reakcije su odlične. Centar je osmišljen da posjetitelj dobije cjelokupnu informaciju o Parku, flori, fauni, geologiji, kulturnoj baštini, o životu na Biokovu i suživotu čovjeka s planinom. Ono što najmlađe najviše fascinira je simulator potresa i aplikacije tragova i zvukova životinja- doznajemo od Ksenije Protrka,više stručne suradnice geologa u JU PP Biokovo.

Cijena ulaznice za prezentacijski centar, u kojem potpuno možete na najsuvremeniji način doživjeti bogatstvo i povijest planine, je 10 kn u razdoblju do prvog travnja i od 1. 4. do 30. listopada je 30 kn po osobi. Posjet ovom centru koji nudi nevjerojatan doživljaj Biokova može se i ovjekovječiti fotografiom s pozadinom fantastičnih fotografija planine za cijenu od 10 kn. Škole uz prethodnu najavu imaju posebne popuste kod plaćanja. Sve informacije mogu se dobiti i na broj 616 924. Inače, radno vrijeme prezentacijskog centra “Adrion srce planine” je svaki radni dan od 8 do 15 sati. Vikendom i u poslijepodnevnim satima će biti otvoren od 1. svibnja, kada se i očekuje najveći broj posjetitelja.

J. Glučina