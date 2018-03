1 HMNL, 14. kolo: Makarani uvjerljivi protiv Squarea

Nakon poraza u prošlom kolu u Vrgorcu Novo vrijeme Apfel je došlo do prvih bodova u nastavku prvenstva, ni neigranje Baškovića i Odsredkara nije ih omelo da sa visokim rezultatom poraze goste iz Dubrovnika. Već u prvoj minuti prigodu su imali jedni i drugi, udarac Reza obranio je Herceg, a Vuković je u kontranapadu prebacio prazna vrata Turka. A u idućoj minuti domaći su došli u vodstvo, na dodavanje Bajrušovića Vuković je sa 2. metra pospremio loptu u mrežu gostiju. Đanković je u 6. minuti mogao do poravnanja, njegov snažan udarac obranio Herceg. A u 11. minuti propustio je sa dva metra ugurati loptu u prazna vrata domaćih. Kazna je stigla dva minuta nakon toga, Bajrušović je izmaknuo pažnji obrane dubrovčana i pogodio za 2:0. Pred odlazak na odmor Vuković je pogodio desnu vratnicu Turka. I nastavak dvoboja protekao je u otvorenoj igri, prilike za golove imali su kod domaćih Bajrušović i Eduardo, dok su kod gostiju Kuraja i Konsuo bili neprecizni. Nakon pola sata igre bilo je 3:0, Eduardo je bio strijelac , a Andrijašević asistent. Razigrani Andrijašević solo akciju u 32. minuti završio je preciznim udarcem za visokih 4:0. Od tada su gosti igrali sa letećim vratarom, takvom igrom došli su do počasnog pogotka preko Zarača u 34. minuti. Najbolji igrač Novog vremena Andrijašević ponovo je bio asistent Eduardu koji pogađa za 5:1. Sve je bilo gotovo u 39. minuti, kada je Sokol zabio za konačnih 6:1. Predsjednik Novog vremena Mijo Pašalić bio je zadovoljan prikazanom igrom , a kako kaže zalaganje i borbenost svih igrača donjeli su ovaj trijumf.

Jakov Kovačević / IvoR