Mladi Zmaja: Dva boda od dvanaest

Prva liga Središta Split, 17. kolo

Proteklog vikenda mladi nogometaši Zmaja odigrali su četiri utakmice, od dvanaest mogućih osvojili su samo dva boda. Mlađi pioniri na domaćem su terenu poraženi s minimalnih 1:2. Do pred sam kraj utakmice protiv Solina imali su 1:1, ali je Strunje zabio za slavlje Solina. Pioniri i kadeti gostovali su u Šibeniku. Igrači Ivana Carevića osvojili su bod dok je momčad Darka Vlatkovića poražena s 2:1. Pioniri su na Šubićevcu dobili prvo polu vrijeme s 2:0 pogodcima Botice i Srzića. U nastavku su domaći preokrenuli rezultat i poveli s 3:2. Bod Zmaju donio je dvostruki strijelac Andrija Botica. Kadeti Šibenika do bodova su došli pred kraj utakmice, a do 77. minute rezultat je bio 1:1. Joker s klupe Šibenčana Luka Klisović savladao je Patrika Mravičića za konačnih 2:1. Juniori su s jakim Solinom odigrali 0:0, a po prikazanoj igri do pobjede su mogli jedni i drugi. Na kraju za pobjedom mogu više žaliti domaći igrači.

Mlađi pioniri

Zmaj – Solin 1 : 2 ( 1 : 1 )

Strijelci: 0:1 Koretić (4.), 1:1 Topić (11.), 1:2 Strunje (60.)

Zmaj: F. Pavlinović, I. Pavlinović, Jelavić, Lelas, Šimić, Brečić, Puljić, Prgomet, Lekaj, Radalj, Topić (još su igrali Barišić, Glavota, Kostanić, Vukojević, Vujčić)

Trener: Goran Kesar

Pioniri

Šibenik II – Zmaj 3 : 3 8 0 : 2

Strijelci: 0:1 Botica (16.), 0:2 Srzić (34.), 1:2 Tudić (36.), 2:2 Galić (41.), 3:2 Jelić (44.), 3:3 Botica (60.)

Zmaj: Marinović, Botica, Vukić, Nikolić, I. Antunović, Matijašević, Šimović, Čović, Puharić, Vuletić, Srzić (još su igrali Ćapin, Žamić, Lelas, Brečić, Šimić, M. Antunović)

Trener: Ivan Carević

Kadeti

Šibenik II – Zmaj 2 : 1 (1 : 0 )

Striojelci: 1:0 Skorić (25.), 1:1 Serdarević (53.), 2:1 Klisović (77.)

Zmaj: P. Mravičić, Bijelić, T. Mravičić, Alilović, Raffaneli, Rakić, Radić, Serdarević, Ivanda, Marić, Rudelj (još su igrali Alvir, Gilić, Ravlić, Mihaljević, Šalinović)

Trener: Darko Vlatković

Juniori

Zmaj – Solin 0 : 0

Zmaj: Šapit, Vuletić, Mucić, Brigić, Visković, Raffanelli, Jakir, Medić, Pavlić, Klinac, Gudelj (još su igrali Rudelj, Žigo, Brnić, Ivanda, Mravičić)

Trener: Petar Talajić

J.K./IvoR