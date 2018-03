Mali nogomet: Kingtrade skinuo All in sa trona

Mali nogomet, UMNM-1. liga

Veliko iznenađenje priredili su malonogometaši Kingtradea. S vodećim na tablici All inom odigrali su 5:5. Iako su prošlosezonski prvaci vodili rezultatom 5:3 to im nije bilo dovoljno za pobjedu: Kingtrade je igrao s igračem vratarom i uspio poravnati rezultat. Gubitkom dva boda All in je gotovo ispao iz utrke za naslov, a dva su kola do kraja prvenstva pa je teško za povjerovati da će Gornja Vala ispustiti tu prednost. Sastav iz Drvenika lako se obračunao s Baškom Vodom, i konačnih 3:0 najbolji je pokazatelj viđenog na parketu dvorane na GSC-u. Brela nastavljaju s dobrim igrama i pobjedama. Mali Plamen porazili su sa 3:1. DPH Torcida MR odigralo je tek 0:0 s Balaturom, a da su pobijedili mogli su se uključiti u borbu za naslov.

Rezultati: CB Monaco – Veliko Brdo 3 : 0 bb, Brela – Mali Plamen 3 : 1, All in – Kingtrade 5 : 5, DPH Torcida MR – Balatura 0 : 0

Poredak: Gornja Vala 35, All in 33, DPH Torcida MR 31, Brela 28, CB Monaco 22, Kingtrade 18, Baška Voda 16, Mali Plamen 14, Balatura 12, Veliko Brdo 4

Strijelci:

19 – Luka Bekavac (Brela)

18 – Ante Sokol (DPH Torcida MR)

14 – Saša Zvizdić (DPH Torcida)

Liga veterana

Momčad Veselka u derbiju začelja Lige veterana tijesnim rezultatom slavila je protiv Zagore. GO Lučić je u reviji pogodaka savladao Kingtrade. Za Lučiće su zabijali oba Jovića, Lučić, Tomašić, Lekaj dok je s druge strane precizan bio Željko Selak. Kako je sastav Tučepi Uniteda bio slobodan, vodstvo na ljestvici preuzeo je GO Lučić. Nakon ovog kola na ljestvici fenjer i dalje drži Veselko, ali do kraja prvenstva očekuju da će zadnje mjesto prepustiti Zagori ili Kingtradeu.

Rezultati: Veselko – Zagora 3 : 2, GO Lučić – Kingtrade 9 : 5

Poredak: GO Lučić 24. Tučepi U 22, Kingtrade 14, Zagora 13, Veselko 11

Strijelci:

30 – Saša Zvizdić (GO Lučić)

14 – Željko Selak (Kingtrade)

13 – Oliver Jurišić ( Tučepi U.)

Veselko prvi finalist Kupa

Uz prvenstvena utakmice u Ligi veterana igraju se i kup susreti, Veselko je u predkolu iznenađujuće iz natjecanja izbacio favorizirani sastav GO Lučića. Nakon toga je u polufinalu rezultatom 3:1 porazio još jednog favorita Tučepi United i tako se plasirao u finale Kupa. Drugi finalist bit će bolji iz dvoboja između Zagore i Kingtradea.

J. Kovačević / IvoR