Ususret prvim gostima: Meteor se otvara 17. ožujka, uskoro i ostali hoteli, booking odličan

Uskrsni blagdani su pred nama i uobičajeno u ovo vrijeme pripremaju se makarski hoteli za ponovno otvaranje. Hoteli se nakon zimskog odmora uređuju za doček prvih ovogodišnjih gostiju.Veći val gostiju kako doznajemo u hotelima, očekuje se sredinom travnja.

Iz hotelske kuće Hoteli Makarska d.d., koju je podsjetimo, nedavno kupio hotelski lanac Valamar, prvi otvara hotel Meteor. Sve je spremno za doček prvih gostiju 17. ožujka. Iza njega, već 15. travnja, ranije nego dosadašnjih godina, očekuje se otvaranje hotela Dalmacija i to za skupinu od 350 gostiju. Od Dubravke Granić, direktorice prodaje, doznajemo kako su to gosti uglavnom s njemačkog tržišta te kako je booking u hotelu Meteor za ožujak i travanj nešto bolji od prošlogodišnjeg, a za samu sezonu očekuje se i do osam posto bolji.

I drugi hoteli u gradu koji tijekom zime ne rade uglavnom se otvaraju u travnju. Samo hotel Biokovo je otvoren tijekom cijele godine. Tu ne očekuju posebno veći broj dolazaka za blagdane. Inače je solidan booking i znatnije povećanje očekuje se zapravo nakon Uskrsa kada startaju i brojne aviolinije.

Hotel Miramare, u istom vlasništvu kao i hotel Biokovo, „MI Braća Pivac„ otvara se također uoči Uskrsa, odnosno 29. ožujka.

Hotel Osejava prve ovogodišnje goste dočekuje 24. ožujka, kada će biti popunjen 80 posto kapaciteta i to grupom turista iz Austrije. I ostali hoteli u Makarskoj i na Makarskoj rivijeri pripremaju se za dolazak gostiju u travnju.

J.Glučina