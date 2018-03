Udruga ‘Sv.Vinko Paulski’: Prikupljaju darove za najpotrebitije

Udruga Sv. Vinko Paulski konferencija Svetog Klementa u Makarskoj, već 16. godinu marljivo radi na prikupljanju pomoći za one kojima je najpotrebnija. Udruga uglavnom djeluje samozatajno i caritativno. Pod motom “Tražiti najsiromašnije među siromašnima”, dajući sebe, pomaže drugima, istaknut će predsjednica Udruge pofesorica. Potrebitim se pomaže na različite načine; prije svega druženjem, molitvom, ali ne samo duhovno već i materijalno. Svake godine uz sve aktivnosti uoči velikih kršćanskih blagdana ova vinkovska obitelj organizira prikupljanje hrane i higijenskih potrepština kako bi to darivali onim najpotrebnijima.

Tako je i ovaj tjedan uoči najvećeg kršćanskog blagdana Udruga Sv.Vinka Paulskog Makarska, organizirala akciju prikupljanja hrane i higijenskih potrebština koje će odnijeti u domove potrebitih. Svi oni koji žele darovati nešto onim najpotrebnijima mogu to učiniti kroz ovu hvale vrijednu akciju.

U Kalalargi, u prizemlju župne kuće Sv.Marka započelo je prikupljanje pomoći. Tu smo zatekli aktivisticu Mariju Čorić od koje doznajemo da ova udruga ima znatan broj korisnika, ali svi oni kojima je pomoć potrebna mogu se i sami javiti ili u udrugu predsjednici Ankici Ravlić ili msgr. Pavi Baniću, župniku župe Sv.Marka, a pri kojoj uduga djeluje.

Darovi se mogu ovaj prostor župe donijeti svaki radni dan do subote ovaj tjedan od 9 do 11 sati, a utorkom i petkom osim u ovom i u popodnevnom terminu od 16 do 17.30 sati. Svi oni koji ne stignu u navedenim terminima, a žele pomoći drugima kroz ovu udrugu mogu se uvijek obratiti njima ili župniku.

J.Glučina