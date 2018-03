Udruženje obrtnika Makarska: Slabo zanimanje za otvaranje novih obrta iako grad za nekima naprosto vapi

Unatoč sve težem pronalasku posla u gotovo svim branšama van ugostiteljsko- turističke i građevinske djelatnosti kao i činjenici da grad i gravitirajuća mjesta naprosto vape za nekim uslugama i proizvodnjom u Udruženju obrtnika Makarska doznajemo kako nema najava o otvaranju novih obrta. Nema zanimanja ni nekih novih ideja, a fali nam puno toga.

Prije svega nedostaje nekih zanimljivih proizvodnih obrta. Primjerice, podsjetimo da Makarska nema niti jedno mjesto u gradu gdje se može kušati izvorna torta makarana. Istina, domaći znaju tko ovu cijenjenu makarsku slasticu dobro pravi pa će je naručiti onako preko poznanstva i dakako „na crno“ . A što je sa svim onim turistima kojima bismo trebali nuditi makaranu kao autohtoni proizvod na svakom koraku. Eto prilike svima onima koji žele, posao bi sigurno cvjetao uvjeravaju nas građani. – Nedostaje u gradu, samo su dva, obrta za proizvodnju određenih suvenira -istaknut će Jadranka Prgomet, tajnica u Udruženju obrtnika Makarska od koje doznajemo da u gradu ima preko 1300 registriranih obrta, ali se pola njih odnosi na sezonski rad. Doznajemo i to kako obrt uopće nije niti teško niti skupo otvoriti, a za one koji to rade prvi put kako bi se samozaposlili ima i poticaja preko Zavoda za zapošljavanje u iznosu od 55 000 kn.Tu su još i razne druge olakšice, ne plaćanje obrtnice i određenih doprinosa prvu godinu. Dakle tko je nezaposlen, a ima ideju i želi otvoriti obrt treba naći prostor i zakoračiti u biznis!

Makarskoj primjerice u sezoni, ali i van nje ponajviše nedostaju obrti za čišćenje i uređenje kuća i apartmana. Pomislite samo koliko je kuća i stanova, tisuće i tisuće apartmana, a gotovo da nema obrta koji se bavi individualnim servisiranjem građana glede čišćenja njihovih kuća. Postoje neki koji održavaju neke stambene objekte ali tu je pravi deficit. I ovdje se u nedostatku takvih obrta ljudi snalaze kako znaju i umiju. Opet po preporuci znanaca. Žene koje čiste kod ovdašnjih iznajmljivača kažu da im se tako bolje isplati jer uglavnom to rade dodatno uz neki posao ili mirovinu. Svi se slažu kako bi bilo puno ljepše kada bi javno postojao dostatan broj servisa gdje bi se građani mogli obratiti kada im treba čišćenje apartmana. Isplatilo bi se upravo u ovoj djelatnosti.

Osim spomenutih ima još mogućnosti u ovom gradu kroz otvaranje malih obrta da se poboljša samozapošljavanje, a istovremeno obogati kvaliteta življenja i ukupna turistička ponuda.

J.Glučina