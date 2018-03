Priopćenje makarskog SDP-a: Poskupljenje parkinga je harač na građane i turiste

Povodom gradske Odluke o parkirnim zonama, visini naknade parkiranja, povlaštenoj parking karti i vremenu naplate na javnim parkiralištima u gradu Makarskoj, makarski SDP jučer se oglasio javnim priopćenjem kojeg potpisuje predsjednik GO SDP Makarska Sretan Glavičić, a tekst priopćenja prenosimo u cijelosti.

- Bez informacija za medije i objave putem službene internetske stranice Grada, u Glasniku grada Makarske izašla je nova Odluka o parkirnim zonama, visini naknade parkiranja, povlaštenoj parking karti i vremenu naplate na javnim parkiralištima u gradu Makarskoj (dalje: Odluka). Ta nova Odluka, koja je objavljena 5. ožujka 2018. godine, već je stupila na snagu, a građane će šokirati 100-postotnim porastom cijene parkiranja u prvoj zoni tijekom ljetnog razdoblja, jer će od 1.6. do 30. 9. sat parkiranja iznositi 20 kuna (umjesto dosadašnjih 10 kuna). Poskupjet će i mjesečna parking karta, dok se u potpunosti ukidaju godišnje parking karte, pa će primjerice, naš sugrađanin koji je do sada povlaštenu godišnju kartu plaćao 1.200,00 kuna, sada samo za period od 4 mjeseca ljetnog razdoblja platiti 1.040,00 kuna! Povlaštena parkirna karta za privatne turističke iznajmljivače s područja grada Makarske na uličnim i vanuličnim parkiralištima trenutno iznosi 1.500,00 kuna mjesečno po jednoj smještajnoj kategoriziranoj jedinici tijekom cijele godine, a do sada je ta ista povlaštena karta stajala 450,00 kuna. Kao stranka, ali prvenstveno kao stanovnici ovog grada protivimo se ovakvom haraču nad našim sugrađanima i turistima, jer u ovih skoro godinu dana nove gradske vlasti nije bilo nikakvih većih ulaganja u prometnu infrastrukturu, nisu uređena nova parkirališta, niti je unaprijeđena razina turističke usluge. Pa ipak, ovom Odlukom građani se suočavaju s direktnim udarom na njihove kućne budžete, jer nema opravdanja da se ukidanjem godišnje karte onemogući domaćem stanovništvu koje tijekom cijele godine radi u centru Grada da na relativno povoljan način imaju riješen parking, kao niti suvislog obrazloženja da jedan sat u prvoj zoni stoji 20 kuna! Turisti će se predstojeću turističku sezonu u našem gradu s pravom osjećati kao žrtve pohlepe lokalne vlasti, a direktno su nastradali i najveći punioci gradskog proračuna u tom periodu – turistički iznajmljivači. Tužno je da jedan grad koji još nije donio Strategiju razvoja, niti izradio prometnu studiju, čija Turistička zajednica dijeli novac po nejasnim kriterijima, kao jedini način povećanja prihoda vidi udar po džepu domaćeg stanovništva i turista. Ovakvo bezrazložno i neopravdano poskupljenje može nam donijeti samo sliku sukoba s pauk službom u ljetnim mjesecima te eskaliranje problema s kojima se Grad i do sada suočavao tijekom sezone. Smatramo da je jedini ispravan način gospodarenjem parkinzima nastavak uspostavljanja održivog sustava čija izgradnja je počela u razdoblju od 2013. do 2017. kada su prihodi od parkinga povećani sa 3.000.000.00 kuna na 6. 000.000.00 kuna, prvenstveno vraćanjem 5 parkinga pod upravljanje Gradom (Plaža, Šumica, Živkin dvor, Osejava, kraj hotela Dalmacija), preuzimanjem upravljanja parkingom pored Lidl-a, te uređenjem novog parkinga u centru grada (Žbare) – stoji u priopćenju makarskog SDP-a.

M.P.