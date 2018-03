Odbojka: Makarke ugodno iznenadile

1. B odbojkaška liga, 17. kolo

Na gostovanju u Trogiru odbojkašice Makarske nastavile su s dobrim igrama i pobjedama. Trogiranke su do ovog kola bile treće na tablici i favoritkinje u dvoboju sa gostujućom ekipom, no igračice Danijele Vujčić su pokazale da favoriti ne pobjeđuju stalno. Nakon što su u produžetku prvog seta povele sa 0:1 u drugom su domaće bile bolje i poravnale rezultat. Treći su gošće odigrale na prvoligaškom nivou i dobile ga s nevjerojatnih 6:25. U zadnjoj dionici igre domaća ekipa pokušala je doći do poravnanja, ali protiv razigranih Makarki ostale su samo na pokušaju.

Trogir – Makarska 1 : 3 (24:26, 25:16, 6:25, 22:25)

Rezultati: Split VT – Solin 3 : 0, Brda II – Dubrovnik 0 : 3, Trogir – Makarska 1 : 3, Šibenik – Marina Kaštela II 0 : 3, Donat – Sinj 0 : 3

Poredak: Split 44, Dubrovnik 41, Sinj 31, Trogir 31, Makarska 25, Brda II 23, Marina Kaštela II 23, Split VT 20, Donat 9, Solin 5, Šibenik 3

Iduće kolo: Makarska- Donat

J.K./IvoR