Gradonačelnik Jure Brkan povodom stupanja na snagu nove Odluke o parkirnim zonama: Odluka donosi rasterećenje parkinga u centru grada, smanjenje gužvi i uvođenje reda

Tijekom proteklog tjedna na snagu je stupila nova Odluka o parkirnim zonama, visini naknade parkiranja, povlaštenoj parkirnoj karti i vremenu naplate na javnim parkiralištima u gradu Makarskoj. Odluka, koju možete pročitati na službenim stranicama Grada Makarske , donosi određene novine u cijenama parkinga tijekom ljetnih mjeseci, poput uvođenja isključivo satne naplate na dijelu gradske rive ali i povećanja cijena za privatne iznajmljivače, a njene ključne detalje i značenje za nadolazeću turističku sezonu objašnjava gradonačelnik Makarske Jure Brkan, kazavši da će ona biti od višestruke koristi, kako za građane Makarske tako i turiste koji dolaze u grad.

- Naš glavni cilj je rasteretiti parking u centru grada jer je situacija koja se ponavlja iz godine u godinu neodrživa. Makarska je turistički grad, a najveći broj pritužbi naših turista je upravo na nedostatak parking mjesta – naši gosti najviše se žale da nemaju gdje parkirati u centru bilo da samo žele popiti kavu, razgledati staru jezgru grada ili otići na ručak u restoran. Novom odlukom nema drastičnog povećanja cijene za građane. Povećanje cijena odnosi se isključivo na ljetno razdoblje, a građani Makarske, koji ovdje žive ili rade, i dalje imaju pravo na povlaštenu mjesečnu kartu čija je cijena za zimski period ostala ista, a u sezoni je sa 250 povećana na 260 kuna u prvoj zoni što je povećanje od 10 kuna odnosno 4 posto. S druge strane, uveli smo da se tijekom cijele godine od 6 do 12 sati neće naplaćivati parkiranje uz gradsku tržnicu za vozila kupaca uz zadržavanje do 20 minuta ili da se u ulici uz Hitnu pomoć i Dom zdravlja ne naplaćuju prva dva sata parkiranja. Povećanja ima za privatne iznajmljivače koji su do sada jedno parkirno mjesto plaćali 450 kuna mjesečno, a ubuduće će plaćati 1500 kuna. Opravdano je iz razloga što je stara odluka, prema kojoj su iznajmljivači plaćali 15 kuna po danu ili 60 lipa po satu, bila diskriminatorna, a dobro je poznato da je je bilo i nezakonite preprodaje karata što također želimo spriječiti – izjavio je gradonačelnik Makarske.

Kako najavljuje, najveća promjena odnosi se na uvođenje isključivo naplate po satu za parkirna mjesta u samom srcu centra grada. – Što smo htjeli postići najbolje se vidi iz ključne promjene u novoj odluci a to je da se po prvi put na samo jednom dijelu rive uvodi isključivo satna naplata i to od Splitske banke do cafe bara Kostela i samo na tom dijelu rive se u turističkoj sezoni neće moći koristiti povlaštene karte. Na ovaj način povećat ćemo broj parking mjesta za turiste od kojih živimo, ali i prihode iz kojih sutra možemo financirati izgradnju novih parking mjesta, škola, vrtića, povećati naknadu za novorođenčad, studentske stipendije, uvođenje pametnog parkinga i slično. I na kraju, ova gradska vlast čvrsto stoji na stajalištu da će ova odluka biti od višestruke koristi i za građane Makarske i turiste: zbog povećanja parking mjesta za turiste i rasterećenja parkinga na gradskoj rivi, uvođenja reda, povećanja prihoda, smanjenja nepotrebne emisije CO2, smanjenja gužvi i korištenja automobila, a čime u konačnici pozitivno utječemo na održvi razvoj grada – poručuje Brkan.

M.P.