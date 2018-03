Futsal: Kiks Dinama, Split Tommy preuzeo tron

Nakon remija Futsal Dinama u Dubrovniku i pobjede Splićana u Zagrebu došlo je do promjene na vrhu prvenstvene ljestvice. U Gospinu polju odigrana je uzbudljiva utakmica u kojoj su domaći Square i Futsal Dinamo podijelili bodove odigravši 4:4. Dubrovčani su nakon prvih 20 minuta imali velikih 4:1, ali su gosti u nastavku bili znatno bolji te su pogotkom u samoj završnici susreta izborili remi. Split Tommy je slavio na gostovanju u Zagrebu kod Alumnusa, a time je zasjeo na vrh prvenstvene tablice. Novu pobjedu ostvarilo je Novo vrijeme Apfel na gostovanju kod Uspinjače. Makarani su odmah stekli značajnu prednost, a u nastavku su imali i 1:4, pogodcima Totha završnicu su učinili uzbudljivom. Na kraju su igrači Tea Strunje slavili i tako nanijeli sedmi poraz u nizu „žutoj podmornici“. Neigranje Osredkara, Bajrušovića i Andrijaševića nije ostavilo traga na rezultatima Novog vremena, a k tome još su smanjili bodovnu prednost u odnosu na do ovog kola vodeći Futsal Dinamo. U derbiju 17. kola Osijek Kelme i Crnica su podijelili bodove odigravši 3:3. U uzbudljivom dvoboju Crnica se pokazala kao jako dobar suparnik, a pobjedu je imala u rukama sve do pred kraj utakmice. Vrgorački plavi teže su od očekivanog slomili otpor gostiju iz Slavonskog Broda. Albona Potpićan je ostvario drugu ovosezonsku pobjedu porazivši aktualnog prvaka Nacionala.

J.K./IvoR

Rezultati: Square – Futsal Dinamo 4 : 4, Alumnus – Split Tommy 2 : 5, Uspinjača – Novo vrijeme Apfel 4 : 5, Osijek Kelme – Crnica 3 : 3, Vrgorac – Brod 035 3 : 2, Potpićan 98 – Nacional 5 : 4 Poredak: Split Tommy 43, Futsal Dinamo 43, Novo vrijeme Apfel 40, Vrgorac 29, Crnica 26, Osijek K 25, Square 22, Alumnus 19, Nacional 18, Brod 035 15, Uspinjača 11, Albona Potpićan 98 5 Iduće kolo: Novo vrijeme Apfel – Osijek Kelme