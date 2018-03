Makarsko Gradsko vijeće na tematskoj sjednici 23. ožujka: Područje sportsko- rekreativne zone Platno i zaštita Osejave

Na prijedlog kluba vijećnika SDP-HNS-HSU, predsjednik Gradskog vijećasazvao je tematsku sjednicu s jednom točkom dnevnog reda- Područje sportsko rekreativne zone Platno i zaštita Osejave. Sjednica Gradskog vijeća grada Makarske zakazana je za 23. ožujka u 12 sati u gradskoj vijećnici.

U obrazloženju zahtjeva za održavanje ove tematske sjednice predlagatelji su naveli kako je nužno uz prethodnu sjednicu Odbora za prostorno uređenje, održati tematsku sjednicu na kojoj će sve strane: gradski vijećnici, stručnjaci iz područja urbanizma, sporta i zaštite prirode, te predstavnici građanskih inicijativa kao i predstavnici mjerodavnih tijela imati priliku iznijeti svoje viđenje i argumentirano objasniti svoje stavove vezano za područje sportsko rekreativne zone Platno i zaštite Osejave, te da ista rezultira kvalitetnim zaključkom koji će poštivati svaka gradska vlast.

„Neupitna je potreba za unapređenjem sportskog turizma, no on se ne smije odvijati na štetu prirodne baštine na kojoj se temelji cijeli turizam. Smatramo da je pored postojećih sportskih građevina buduću izgradnju potrebno svesti u realne optimalne okvire. Ostajemo pri svom stavu iz 2009. i 2011. da je nepotreban i nerealan toliki obuhvat, prvenstveno zbog ekološke zaštite ovog područja. Svi novi sportski tereni u skladu s izrađenom stručnom podlogom, moraju biti u funkciji nadopune postojećih sportskih građevina (Gradski sportski centar, Tenis centar Hotela Makarska d.d.) kako zbog povećanja kapaciteta tako i zbog poboljšanja uvjeta trenažnih postupaka s ciljem održivog razvoja grada Makarske. Na tome ćemo ustrajati”, navedeno je u obrazloženju.

Predlagatelji u obrazloženju koje potpisuje Sretan Glavičić, predsjednik makarskog SDP-a, podsjećaju kako je 7. listopada 2006. Prostornim planom grada Makarske određena podjela Grada Makarske na prirodne prostorne cjeline-zone značajnog krajobraza-poluotok Osejava i poluotok Sv. Petar te ugostiteljsko turističku zonu pretežito sportsko-rekreativnog obilježja Platno (tada s površinom od 6,60 ha).

-Prvim izmjenama i dopunama PP iz 2008. nije bilo izmjena na području Platna, no drugim izmjenama i dopunama PP Platno 2009.zona je dobila novo ime i novu površinu-sportsko rekreativna zona Platno s površinom 14,30 ha + akvatorij 11,56 ha. Odlukom o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sportsko rekreativne zone Platno 2011. područje obuhvata Plana iznosi oko 22,83 ha. Zbog nejasnih razloga za toliki obuhvat (po svemu sudeći riječ je o 22,83 ha bez akvatorija ) i zbog ekološke zaštite tog područja vijećnici SDP-a bili su protiv takve odluke.

Od 2011. do 2017. izmjena nije bilo, a tada je na Gradskom vijeću donesena Odluka o izradi Izmjena i dopuna UPU „sportsko rekreativne zone Platno“, To je samo prvi korak prije donošenja Izmjena i dopuna UPU-a Platno koji će biti na javnom uvidu svim građanima i na raspravi na GV-u. Vijećnici našeg kluba su Odluku o izradi izmjena i dopuna podržali isključivo zbog ispitivanja mogućnosti premještanja početne stanice žičare koja je planirana PP Splitsko- dalmatinske županije, Parka prirode Biokovo i Prostornim planom uređenja grada Makarske (u skladu s ekološkim uvjetima iz prezentiranog prijedloga Odluke). Naglašavamo, to nije gotova Odluka da se žičara premjesti, kako se sada informira članove vijeća mjesnih odbora grada jer odgovor na to pitanje treba dati struka prije svega, navodi se u obrazloženju.

Još u obrazloženju stoji: “Iako se u posljednjih sedam godina ništa nije mijenjalo vođeni lošim iskustvom drugih gradova građani su danas u strahu od uništenja zelene oaze našeg grada te smatramo da je potrebno reagirati na glas ovolikog broja građana, jer svi želimo najbolje za ovaj grad.“

„SDP Makarska uvijek je nastojao štiti javni interes pa tako vijećnici SDP-a 2009. i 2011. nisu podržali predloženo rješenje korištenja i namjene prostora, kao ni obim, uvjete i način predloženog plana izgradnje sportskih terena koji su bez obrazloženja struke stihijski nicali u ovoj zoni te ih kao takve ni u budućnosti nećemo podržati- navodi se u obrazloženju zahtjeva SDP –HNS -HSU, za održavanje tematske sjednice Gradskog vijeća.

J.Glučina/IvoR